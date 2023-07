Caroline Derpieński od niedawno jest barwną postacią w polskim show-biznesie. Choć pojawiła się w mediach zaledwie kilka miesięcy temu, od razu wiedziała, jak zwrócić na siebie uwagę opinii publicznej. Caroline podaje się za światowej sławy celebrytkę, a także "najpopularniejszą polską influencerkę". Nie da się ukryć, że znaczna część odbiorców nie wierzy w żadną z jej wypowiedzi. Nie zmienia to faktu, że Derpieński uwielbia opowiadać o swoim luksusowym życiu. Jej słowa warto jednak traktować z przymrużeniem oka. Ostatnio postanowiła wyznać, kim "tak naprawdę" jest jej narzeczony.

Caroline Derpieński wyznała, kto jest jej narzeczonym

Caroline Derpieński od pewnego czasu aktywnie udziela się w polskim show-biznesie. Modelka regularnie chwili się swoim ekstrawaganckim życiem i "osiągnięciami". Z chęcią opowiada również o swoim kontakcie z zagranicznymi gwiazdami. Jej kariera jest jednak wątpliwa. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że znaczna część obserwujących na jej profilu na Instagramie została kupiona. Obecnie jej poczynania "śledzi" sześć milionów użytkowników. Caroline co jakiś czas wspominała również o związku z amerykańskim miliarderem. W końcu ujawniła, kim jest mężczyzna.

Dotychczas wiadomo było, że tajemniczy miliarder ma niecałe 60 lat. Celebrytka wspominała również, że jej ukochany posiada dzieci, które są od niej starsze. Do tej pory mężczyzna nie pokazał się publicznie. Wiele osób zastanawiało się, czy on w ogóle istnieje. Caroline miała tego dość. Postanowiła zdradzić jego tożsamość. W wywiadzie z "Gońcem" wyznała, że jej partner nazywa się... Jack Jackowski.

Caroline Derpieński opowiedziała historię miłości. Wyznała, jak poznała obecnego partnera

Choć nikt nigdy nie widział tajemniczego miliardera, sama Caroline nie omieszkała się opowiedzieć o historii ich miłości. Wyznała, że poznała go, gdy brała udział w pokazie mody w Warszawie. Przyznała, że początkowo mężczyzna bardzo ją obraził. "Jestem na backstage'u i wchodzi sobie jakiś pijany pan. Ja już zaczynam się denerwować, żeby nie zrobił krzywdy, nie było ochrony w ogóle. Nagle ten pan do mnie podchodzi i mówi: "Ale z ciebie gruba baba" - powiedziała Derpieński w rozmowie z Pudelkiem. Jakiś czas później owy miliarder się do niej odezwał. Od tego czasu są razem. Celebrytka pochwaliła się nawet pierścionkiem zaręczynowym. Co wy na to?