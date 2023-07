W nocy z 14 na 15 lipca doszło do wypadku samochodowego w Krakowie, który zakończył się śmiercią kierowcy i trójki pasażerów. Wiadomo już, że za kierownicą żółtego renault siedział Patryk, syn celebrytki Sylwii Peretti. 19 lipca o godz. 11.00 w kościele oo. Reformatów w Wieliczce rozpoczął się pogrzeb Aleksandra i Michała, dwóch kuzynów, którzy zginęli w wypadku.

Pogrzeb ofiar wypadku w Krakowie. Białe róże od bliskich

Jak informuje "Super Express" przy ołtarzu postawiono wieńce z białych róż m.in. od żony Michała oraz siostry Aleksandra. Wśród nich znajdują się zdjęcia zmarłych mężczyzn. Michał niedawno wziął ślub. Przed śmiercią wysłał ostatniego SMS-a do żony. Napisał, że zaraz wraca do domu, jednak nie wiadomo dlaczego, zmienił zdanie. W rodzinie Aleksandra natomiast to kolejna tragedia. Jego rodzice zmarli na raka. Jego mama odeszła kilkanaście miesięcy temu.

Wypadek w Krakowie. Bliscy ofiar przerywają milczenie

"Super Express" przytoczył poruszające słowa księdza, które padły na mszy pogrzebowej. "Znowu odwiedziła nas śmierć. Znowu znienacka. Znowu nieproszona. Zniknęła i zostawiła ból" - powiedział. Odniósł się także do własnej historii. "Dla mnie te trumny to osobisty rachunek sumienia. Też otarłem się o śmierć. Nie powinienem przeżyć swojego wypadku. Dostałem drugie życie" - dodał. Odczytał także wiersz ks. Jana Twardowskiego. W trakcie kazania kapłan wspomniał o wypadku, w którym zginął brat Otylii Jędrzejczak, a także o policjancie, którego córka zginęła na drodze. Tabloid informuje także, że kościół wypełnił się po brzegi, nie brakuje młodych ludzi. Przyszli, żeby pożegnać młodych mężczyzn.

Miejsce wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl