Miłość za kratkami nie jest rzadkim przypadkiem. Więźniowie, odbywając wyrok, często zostawiają swoje drugie połówki. Niektóre z nich wciąż czekają na moment, aż ukochana osoba wróci do domu. Co jednak w przypadku, gdy uczucie rodzi się w więzieniu? Ponadto pomiędzy skazanym a osobą z personelu? Jak się okazuje, grozi to surowym wyrokiem. Przekonała się o tym Elyse-May Hibbs. 25-latka pracowała jako pielęgniarka więzienna w jednym z zakładów karnych w Południowej Walii. Kobieta poniosła surowe konsekwencje za flirt z jednym z więźniów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska o podejściu ludzi po opuszczeniu więzienia: Bardzo wiele osób skreśliło mnie od razu

Pielęgniarka została skazana za flirt z jednym z więźniów

Pielęgniarka Elyse-May Hibbs była pracownicą służby zdrowia. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że romansowała z jednym z więźniów w zakładzie, w którym pracowała. Odpowiednie organy stwierdziły, że pielęgniarka prowadziła zalotne rozmowy ze skazanym, a także wymieniała z nim jednoznaczne wiadomości na Instagramie. Więźniem, który ją urzekł, był Harry Pullen. Mężczyzna nadal odbywa pięcioletni wyrok za przestępstwa narkotykowe. Był także znany jako członek niebezpiecznego gangu.

Prokuratura przedłużyła areszt dla byłego męża Dody. "Ponad 90 zarzutów"

Gdy cała sprawa wyszła na jaw, doszło do rozprawy dyscyplinarnej. Została ona przeprowadzona przez Radę Pielęgniarek i Położnych. Hibbs została skazana na 12 miesięcy zawieszenia wykonywania zawodu. To jednak nie wszystko. Sąd skazał ją również na pół roku za kratkami. Pielęgniarka twierdziła, że Pullen zmuszał ją do nieodpowiedniej relacji. Stwierdziła, że została zmanipulowana. Prokurator uznał jednak, że romans między Hibbs, a więźniem odbył się za zgodą obu stron. "W wiadomościach na Instagramie Pullen mówił jej, że ją kocha, a ona odpowiadała, że też go kocha. Choć Hibbs wspominała, że wówczas miała partnera, więzień przekonywał ją, że go zastąpi i będzie z nią w związku" - przekazał prokurator Matthew Cobbe zagranicznej prasie.

Aktorka "Tajemnice Smallville" zwolniona z więzienia. Wabiła kobiety do sekty

Romans pielęgniarki i więzienia narodził się przypadkiem. Kobieta poniesie konsekwencje

W końcu Hibbs przyznała się do stawianych oskarżeń. W rozmowie z policją stwierdziła, że bała się zakończyć kontakt z więźniem, po tym, jak jej groził. Pielęgniarka potwierdziła, że zaangażowała się w zalotny związek i nie zgłosiła nieodpowiedniego zachowania Pullena. Poniosła surowe konsekwencje. Jak doniosły zagraniczne media, nie była ona jedyną pracownicą, która wdała się w romans z więźniem. Wkrótce rozpocznie się rozprawa Ruth Shmylo, która również miała wejść w romantyczną relację w Pullenem.

Policjanci z Zamościa zatrzymali podejrzanego o dokonywanie kradzieży markowych torebek nad zalewem - zdjęcie ilustracyjne FOT . AGNIESZKA SADOWSKA / Agencja Wyborcza.pl