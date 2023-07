Nicole Caroline Sochacki-Wójcicka często jest na językach internautów. Nie ma co ukrywać, że lekarka-influencerka ma na swoim koncie już kilka skandali, a najbardziej znanym jest ten, kiedy okazało się, że przyjmowała poza kolejnością znajomych i rodzinę w ramach NFZ. Mama Ginekolog nie ukrywa również, że lubi otaczać się luksusem. Kilka tygodni temu z okazji dziesiątej rocznicy ślubu urządziła drugie wesele, a zaproszeni goście czuli się jak w cyrku (wcale się im nie dziwimy, wystarczy spojrzeć, jak wyglądała sala weselna). Skąd to zamiłowanie do rozrzutności? Chyba znamy odpowiedź.

Zobacz wideo Mama Ginekolog nie zdała egzaminu na specjalizację

Rodzice Mamy Ginekolog mają w łazience mural. Szok, jak jest tam luksusowo

Mama Ginekolog zrobiła sobie całą sesję w łazience rodziców. Trzeba przyznać, że tyle się tam dzieje, że nie wiadomo, na czym skupić wzrok. Zacznijmy jednak od metrażu. Pomieszczenie jak na łazienkę jest bardzo przestronne. Znajduje się w nim spora wanna, prysznic, umywalka i toaleta. Jednak zdecydowanie najciekawszym elementem jest pomalowany na ścianie mural. Przedstawia on półnagą kobietę, siedzącą na skale. Robi to na was wrażenie? Nicole uważa w końcu, że to "najpiękniejsza łazienka w Warszawie". Do sesji w pewnym momencie dołączył tata influencerki. Gdy jej brat zobaczył te zdjęcia powiedział krótko:

Nie wrzucaj, bo nie wyglądasz jak tata z córką.

Pokazał paragon za prywatny pokój w szpitalu. W tej placówce pracuje Mama Ginekolog

Mama Ginekolog w łazience rodziców instagram/mamaginekolog

Mama Ginekolog ma jednak inne zdanie i brata nie posłuchała. Wiedzieliście, że dom rodziców Nicole to willa Siary z "Kilera"? To właśnie tutaj kręcono sceny jednego z najbardziej znanych polskich filmów. Również sama Nicole mieszka w luksusowej willi. Aktualnie razem z mężem wystawili ją na sprzedaż. Cena może niektórych zwalić z nóg. Lekarka oferuje 174 metry kwadratowe luksusu za 14 368 zł za metr kwadratowy. Myślicie, że znajdą się chętni?