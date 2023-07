Nie od dziś wiadomo, że Doda jest urodzonym sportowcem. Wielokrotnie podkreślała, że miłość do sportu zaszczepił w niej ojciec, który był w młodości sztangistą. W programie "Doda. 12 kroków do miłości", który mogliśmy oglądać w Polsacie, podkreślała, że gdyby nie muzyka, to właśnie tą dziedziną życia chciałaby się zajmować. Aktualnie Doda występuje na wielu wydarzeniach muzycznych i to właśnie na próbach do jednego z nich zdradziła coś, czego fani się nie spodziewali.

Doda zdradza, ile centymetrów ma w talii

Już wcześniej fani piosenkarki zwracali uwagę na jej szczupłą figurę i chwalili za konsekwencję w dążeniu do osiągnięcia takich rezultatów. Niedawno Doda miała okazję występować na zakończeniu Igrzysk Europejskich w Krakowie. Podczas przymiarek krawieckich, na jednej ze swojej relacji wyznała, że jej talia ma 62 cm, a geny to tylko część sukcesu. Kluczowa okazuje się także dieta.

Doda wyeliminowała z diety dwa kluczowe składniki

Oprócz treningów i odpowiedniej ilości snu Doda zwraca uwagę także na to, co je. "Mi nie daje satysfakcji, kiedy zjem fast food, mi daje satysfakcję, kiedy tego nie zrobię" – napisała niedawno na Instagramie. Oprócz wstrzemięźliwości od tłustego jedzenia piosenkarka wyeliminowała ze swojej diety także produkty mleczne i cukry. "Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad sześciu" - oznajmiła gwiazda.

Doda jest niezwykle dumna ze swoich postanowień, a pokazując swój zdrowy tryb życia na Instagramie, motywuje do działania także swoich fanów. Co uważacie o takiej diecie?

