Aqua to duński zespół założony w 1994 roku przez René Difa, Lenę Nystrøm, Sørena Rasteda i Clausa Norreena. Muzycy mają na swoim koncie wiele hitów, jednak największą popularność przyniosła im piosenka wydana w 1997 roku. Cały świat nucił "Barbie Girl". "Jestem Barbie. W świecie Barbie plastikowe życie jest fantastyczne. Możesz mnie czesać, rozebrać gdziekolwiek chcesz" - śpiewały także dzieci. Treść utworu sprowadziła na twórców problemy.

Zespół Aqua dostał pozew. Twórcy lalki Barbie byli oburzeni ich piosenką

"Możesz kazać mi chodzić, mówić, cokolwiek sobie życzysz. Mogę być jak gwiazda, mogę błagać na kolanach" - brzmi kolejny wers utworu, śpiewany przez wokalistkę, która została wystylizowana na Barbie. Także teledysk jest utrzymany w stylizacji zaprezentowanej przez twórców domków dla tych lalek. Jest słodko, cukierkowo. Na pozór. Bowiem po zrozumieniu treści już nie jest tak kolorowo. Wywołał on kontrowersje, głównie przez to, że kobieta została potraktowana przedmiotowo, została ukazana jako "głupiutka blondynka w świecie fantazji" (tak też śpiewała o sobie Lena Nystrøm).

Do grona oburzonych należeli członkowie firmy Mattel, która w 1958 roku stworzyła Barbie. Lalka została nazwana na cześć córki założycielki przedsiębiorstwa, Barbary (Barbie to zdrobnienie tego imienia). W 2000 roku firma zarzuciła wytwórni MCA Records opiekującej się zespołem Aqua, że seksualizują ulubioną zabawkę dziewczynek, a także że utwór narusza ich dobre imię. Założono pozew, jednak nie wpłynął on negatywnie na popularność piosenki, która już wtedy stała się międzynarodowym hitem. Wytwórnia nie pozostała dłużna. Oskarżyli producentów Barbie o zniesławienie. Sprawy zostały oddalone, a sąd w 2002 roku zaapelował do obydwu stron i kazał im "się uspokoić".

Oni nie pozwali nas, pozwali naszą wytwórnię. Przez długi czas nie mogliśmy o tym mówić, nawet w wywiadach. Było dużo zamieszania wokół tego, ale to było też prześmieszne. I tak naprawdę to była darmowa reklama i dla nas i dla Mattel - mówiła po latach wokalistka grupy.

Firma Mattel jednak nie odpuściła. Siedem lat później wykupiła licencję na piosenkę, którą wykorzystała w swojej kampanii. Zmieniono jednak słowa. Dlaczego znowu jest głośno o tej sprawie? Wszystko ze względu na film "Barbie", gdzie w główne role wcielają się Margot Robbie i Ryan Gosling. Produkcję od 21 lipca będzie można obejrzeć w kinach w Polsce.