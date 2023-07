Ostatnio wiele mówi się o kryzysie w związku Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartka Wróblewskiego. Para poznała się w 2005 roku podczas pogrzebu Jana Pawła II, a trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu. W 2014 powitali na świecie syna Jana. Przez pewien czas dość często pojawiali się wspólne na medialnych imprezach, a zdjęcia ze ślubu pary opublikowane były nawet na łamach "Vivy!". Ostatni raz para pozowała publicznie fotografom ok. 2013 roku. Wszystko wskazuje na to, że związek chcą trzymać już z dala od mediów. Może dlatego wciąż wysnuwane są teorię o kryzysie? Aktorka postanowiła się do tego odnieść.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o mobbingu. "Kiedyś to było na porządku dziennym"

Małgorzata Kożuchowska o kryzysie w związku

Małgorzata Kożuchowska o ukochanym rzadko opowiada. Wyjątek zrobiła w 2021 roku, gdy w programie "Moje gniazdo" przyznała, że w umacnianiu ich relacji bardzo pomaga jej wiara. W tym samym roku z okazji 13. rocznicy ślubu, na jej instagramowym profilu opublikowała wyznanie miłości. "Od 13 lat razem na dobre i na złe! Moja miłość, moje wsparcie, mój przyjaciel! Kocham Cię Bartek!" - napisała, udostępniając zdjęcie z dnia ślubu z Wróblewskim. Pudelek postanowił skontaktować się z aktorką i zapytać o rzekomy kryzys. Gwiazda krótko i na temat odpowiedziała: "Bzdura! Dementuję". Wspólne zdjęcia pary to rzadkość. Znajdziesz je jednak w galerii u góry strony.

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski. Kapif

Kożuchowska zrobiła zdjęcie tuż po treningu. Rozczochrana i bez makijażu

Skąd narodziły się domysły o kryzysie w związku pary?

O tym, że w małżeństwie Kożuchowskiej nie dzieje się najlepiej, spekulowano już w 2022 roku. W zeszłym roku aktorka nie pochwaliła się postem w związku z 14. rocznicą ślubu. Była kilkukrotnie widziana bez obrączki na różnych wydarzeniach. Ponoć gwiazda w pojedynkę odpoczywała też na Malediwach. Fani zauważyli, że na opublikowanych zdjęciach z świąt Bożego Narodzenia, które aktorka spędziła z synem i rodzicami w Alpach zabrakło Bartka. Na początku lipca gwiazda pojawiła się też na Gali Derby 2023 bez obrączki. Wszystko można jednak wytłumaczyć tym, że gwiazda chroni męża od blasku fleszy.