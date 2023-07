Kevin Spacey zeznawał przed sądem w Londynie. Aktor usłyszał zarzuty dotyczące m.in. napaści i doprowadzenia do penetracji seksualnej osoby bez jej zgody. Do czynów niezgodnych z prawem miało dochodzić w latach 2001-2013. Wówczas Spacey pełnił funkcję dyrektora artystycznego londyńskiego teatru Old Vic. Obrona wezwała na świadków muzyka Eltona Johna i jego męża. Wiadomo, co zeznali w sprawie.

Sprawa Kevina Spaceya. Zeznania Eltona Johna zadziałają na jego korzyść?

W poniedziałek 17 lipca Elton John i jego mąż zeznawali za pośrednictwem wideokonferencji. Ich słowa podważają wiarygodność jednej z rzekomych ofiar Spaceya. Oskarżyciel zeznał, że odwoził aktora na bal charytatywny White Tie and Tiara, a wtedy ten dopuścił się molestowania seksualnego. Spacey miał złapać go za krocze. "Jest podobnie upiorny. Od samego początku naszej znajomości próbował mnie uwieść. Lubił chwytać mnie za rękę i kłaść moją dłoń na swoje przyrodzenie. Gdy go odpychałem i mówiłem, że jest świrem, reagował śmiechem" - zeznawał mężczyzna. Dodatkowo stwierdził, że aktor jest jak psychopatyczny morderca, którego zagrał w thrillerze Davida Finchera "Siedem".

Spacey przed sądem. Miał agresywnie złapać ofiarę. "Jak chwytająca kobra"

Tym zarzutom zaprzeczył Kevin Spacey, a Elton John i David Furnish potwierdzają jego wersję. Muzyk był organizatorem imprezy. Twierdzi, że aktor nie przyjechał do posiadłości samochodem, a przyleciał prywatnym odrzutowcem i został w niej na noc.

Miał na sobie biały krawat, przyleciał prosto do nas i nocował w naszym domu - powiedział.

Adwokat Spaceya w sądzie odczytał też listy od jego współpracowników i przyjaciół. Dobrze myśli o nim m.in. Robert Sean Leonard znany z serialu "Dr House". "Zawsze był uprzejmy i pełen szacunku dla wszystkich, z którymi pracował. Jest kimś więcej niż odnoszącym sukcesy aktorem - jest prawdziwą gwiazdą filmową, która w przeciwieństwie do innych gwiazd nawet o tym nie wie. Sława nigdy nie była jego celem. Kocha i szanuje swoją pracę" - napisał w liście. Zdjęcia Kevina Spaceya wykonane przed sądem znajdziecie w galerii na górze strony.

Kevin Spacey Fot. Kin Cheung / AP Photo