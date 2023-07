Krzysztof Cugowski był wokalistą legendarnej Budki Suflera. W wyniku nieporozumień między członkami zespołu jakiś czas temu muzyk przestał występować z kapelą. Jego miejsce zajął wówczas Jacek Kawalec. Dzięki swojej decyzji wokalista zyskał jednak czas, który może poświęcić rodzinie. Artysta ma trzech dorosłych synów. W jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o najmłodszym potomku.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Cugowski w "TTBZ". "Koledzy żartowali, że syn załatwił mi robotę"

Krzysztof Cugowski szczerze o życiu uczuciowym syna. "Nie jest psychicznie nastawiony"

Chris Cugowski jest najmłodszym synem byłego wokalisty Budki Suflera. Niedawno skończył 25 lat. Po znanym ojcu odziedziczył artystyczną duszę. Potomek artysty zajmuje się bowiem aktorstwem, a także muzyką. Swoją karierę rozwija głównie za granicą. Jakiś czas temu wystąpił w popularnym serialu "Bridgertonowie". W rozmowie z "Faktem" Krzysztof Cugowski uchylił rąbka tajemnicy na temat życia uczuciowego syna. Muzyk zdradził, że Chris nie jest jeszcze gotowy, żeby się ustatkować.

Myślę, że on do tego nie jest jeszcze psychicznie nastawiony. Małżeństwo, rodzina, to jest bardzo poważna rzecz. On jeszcze jest daleki od takich decyzji. I bardzo dobrze, bo nie ma się do czego spieszyć. Wszystko przyjdzie i nie trzeba poganiać - podsumował.

Artysta wypowiedział się również na temat kariery syna. Okazuje się, że po pandemii znacznie przystopowała. "Nie jest tak, jak sobie to wymarzył. Ale niestety pandemia bardzo mu wszystko skomplikowała i wywróciła do góry nogami. Więc teraz w jakiś sposób realizuje swój plan B. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży i miejmy nadzieje, że wróci do planu A" - powiedział. Cugowski dodał także, że Chris pracuje nad debiutancką płytą. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. "Mogę się tylko temu przyglądać. (...) Nie ma co zapeszać, nie ma co przewidywać. Jak będzie już coś konkretnego, to pogadamy" - zapowiedział.

Krzysztof Cugowski ma trudny czas. Stracił kogoś ważnego

Krzysztof Cugowski komentuje związek starszego syna. Jego wybrankę poznał już wcześniej

Niedawno wyszło na jaw, że Piotr Cugowski rozstał się z żoną i układa sobie życie u boku tajemniczej brunetki. Okazało się, że nowa wybranka syna to przyjaciółka rodziny. Krzysztof Cugowski wypowiadał się o ukochanej syna w samych superlatywach. "Karolina to urocza dziewczyna. Jest lekarką, ma trzy specjalizacje i doktorat z nefrologii. My ją znamy dłużej niż Piotr, ponieważ moja żona jest matką chrzestną jej syna Dawida - zdradził wokalista w rozmowie z "Na Żywo".