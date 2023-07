Jola Rutowicz zdobyła popularność dzięki udziałowi w znanym programie "Big Brother". Celebrytka zasłynęła głównie z kontrowersyjnego wizerunku. O jej zachowaniu mówiła niegdyś cała Polska. W trakcie odsłony show "Big Brother VIP" Rutowicz wdała się w romans z Jarosławem Jakimowiczem. Występowała również w popularnym konkursie telewizyjnym "Gwiazdy tańczą na lodzie". Później słuch o niej zaginął. Celebrytka postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Zmieniła nie tylko miejsce zamieszkania, ale również wizerunek. Dziś niełatwo jej rozpoznać na starych ujęciach.

Jola Rutowicz przeszła metamorfozę. Tak dziś wygląda gwiazda "Big Brothera"

Jola Rutowicz obecnie mieszka w Miami. Choć nie żyje już w blasku fleszy, aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała już prawie 40 tysięcy fanów, z którymi regularnie komunikuje się za pomocą postów. Jak się okazało, Rutowicz nie przypomina już dawnej siebie. Kiedyś nosiła długie, czarne włosy. Nie stroniła również od mocnych makijaży i odważnych stylizacji. Dziś stawia na naturalny wygląd. Najbardziej odznacza się zmiana koloru włosów. Obecnie celebrytka jest blondynką. Zmieniła również styl i preferuje eleganckie ubrania, często od znanych projektantów.

Jola Rutowicz ułożyła sobie nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Niedawno media donosiły, że planuje wyjść za mąż za obecnego partnera. Kilka lat temu celebrytka wyznała, dlaczego kiedyś kochała kontrowersje. W wywiadzie dla "Superstacji" zdradziła, że odgrywała jedynie wcześniej wymyśloną rolę. "Nie byłam w tym poważna, robiłam to zupełnie świadomie. Czy aktor oszukuje? Chyba nie. Byłam aktorką. (...). Telewizja jest jedną wielką sceną i widz powinien zdawać sobie z tego sprawę (...). Świetnie się bawiłam. To był sposób na zarobienie pieniędzy, to była moja praca" - stwierdziła. Więcej zdjęć przed i po przemianie Joli Rutowicz znajdziecie w galerii na górze strony.

Jakiś czas temu Jola Rutowicz opublikowała nawet swoją autobiografię. Książka o nazwie "Inna" zawierała wszystkie sekrety jej wizerunku skandalistki. Celebrytka opowiedziała o swoim udziale w znanym show. "Moje wejście do reality show było przemyślane. Miałam osobę od wizerunku w Anglii. Dokładnie to zaplanowaliśmy. Wiedziałam, że "Big Brother" ma specyficzną formułę, że będzie mnie oglądać cała Polska i że muszę się odpowiednio przygotować do tego przedsięwzięcia" - przyznała wówczas. Obecnie jest zadowolona z tego, jak jej życie się potoczyło.