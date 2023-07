Syn Edyty Górniak poszedł w ślady sławnej mamy i próbuje sił w branży. Zrezygnował z dalszej edukacji, aby poświęcić się muzyce. 19-letni Allan Krupa rozwija karierę jako DJ i producent muzyczny. Miał już okazję pojawić się przed dużą publicznością, bo razem z mamą wystąpił podczas zeszłorocznego Sylwestra Marzeń z Dwójką. Jednak jak przyznał, występy na wielkiej scenie, nie są dla niego. Ma inny plan na siebie. Wiadomo, ile Allan Krupa zarabia na byciu DJ-em. Nie jest to mała suma.

Ile zarabia Allan Krupa?

Allan Krupa zarabia jako DJ i dostaje coraz więcej propozycji grania w klubach. 19-latek próbuje też swoich sił jako raper. Pod pseudonimem Enso nagrał już takie kawałki jak m.in. "Lambada" czy "Dżentelman". To nie wszystko, bo syn Edyty Górniak także produkuje muzykę dla innych, jak np. znanej z "The Voice of Poland" Oliwii "Lori" Lachnik. Chłopak jest już samodzielny finansowo i nie korzysta z pieniędzy sławnej mamy. Informator Plotka dowiedział się, ile za występ w klubie zgarnia początkujący muzyk. Więcej zdjęć matki z synem znajdziecie w galerii u góry strony.

Stawka Allana za DJ set w klubie zaczyna się od siedmiu tys. zł. Gra minimum dwie godziny, ale kluby zazwyczaj chcą, by Allan występował u nich całą noc. To też wchodzi bez problemu w grę - zdradza źródło Plotka.

Allan Krupa Instagram/ensosynu

Jakiś czas temu Edyta Górniak postanowiła pokazać swoje wsparcie w stosunku do syna. Ze względu na Allana zrezygnowała z zaufanego pracownika. Piosenkarka od wielu lat wynajmowała szofera. Mężczyzna dostarczał ją i przywoził z wielu miejsc. Obecnie jednak zdecydowała się na zmianę przyzwyczajeń. "Allan niedawno zdał prawo jazdy. Jest tak z tego powodu zajarany, że zaproponował mamie, że sam ją dowiezie do Opola wynajętym autem i przywiezie z powrotem do Warszawy. Edyta się zgodziła, bo bardzo mu na tym zależało, a to świetna okazja, by sprawdzić, jakim jest kierowcą [...]. Przy nim będzie mogła się czuć swobodniej" - wyznał informator Plotka. Dodał, że to idealny moment, aby mama z synem spędzili więcej czasu razem. Przed koncertem wspólnie wybrali się do klubu w Warszawie, gdzie Allan miał DJ-set.