Strzelanina w Poznaniu. Znane są szczegóły pogrzebu Konrada Domagały

Konrad Domagała - bloger i artysta został zastrzelony w restauracji w centrum Poznania podczas randki z ukochaną. Do zdarzenia doszło 16 lipca około godz. 17:00 w restauracji przy hotelu NH Poznań. Do Domagały i jego narzeczonej podszedł mężczyzna z bronią palną. Postrzelił blogera, a następnie popełnił samobójstwo. Sprawca był reanimowany, przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Bloger zginął na miejscu. Wiadomo, gdzie i kiedy spocznie zmarły Konrad Domagała. Informację podał portal informacyjno-podróżniczy miasta Łódź na Facebooku.

Znane są szczegóły ostatniej drogi Konrada Domagały

18 lipca portal "Łódź zwana pożądaniem - przewodnik po Łodzi" opublikował post zwierający szczegóły pogrzebu tragicznie zmarłego Konrada Domagały. Zamordowany spocznie w Łodzi, skąd pochodził. "W niedzielę śmiercią tragiczną w Poznaniu zmarł łodzianin Konrad Domagała, współpracownik Filharmonii Łódzkiej. Konrada będzie można pożegnać w najbliższy piątek, 21 lipca. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13:50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78" - czytamy.

Filharmonia Łódzka wprowadziła żałobę po śmierci Konrada Domagały

Łódzka Filharmonia opublikowała wzruszający post, w którym pożegnała zmarłego współpracownika. "Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i otwarty, uwielbiał rozweselać zarówno swoich zawodowych towarzyszy, jak i filharmonicznych słuchaczy. Był zawsze pomocny" - pisali. Przekazali również kondolencje najbliższym zmarłego. "Zdajemy sobie jednak sprawę, że najtrudniejsze chwile przeżywają obecnie jego rodzina i bliscy. Składamy im najszczersze wyrazy współczucia". Ponadto ogłosili, że wprowadzają trzydniową żałobę.