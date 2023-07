Zofię Zborowską można było zobaczyć w wielu produkcjach, między innymi w "Ojcu Mateuszu", "Na dobre i na złe", "Barwy szczęścia" czy "Druga szansa". Wystąpiła też jako aktorka dubbingowa w grze "Wiedźmin 3 Dziki Gon" oraz filmie animowanym "Ralph Demolka". Oprócz tego aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje swoje codzienne życie. Jakiś czas temu zaprezentowała między innymi swoją łazienkę, która jest naprawdę oryginalnie urządzona. Zdecydowanie Zofia Zborowska ma gust. Zresztą zobaczcie sami.

Zofia Zborowska pokazała łazienkę. Pomieszczenie jest naprawdę wyjątkowe

Łazienka Zofii Zborowskiej zdecydowanie wyróżnia się na tle innych tego typu pomieszczeń, choć zdecydowanie pozytywnie - jest utrzymana w ciemnych barwach ze sporym dodatkiem drewna, co przywodzi na myśl klimat Bali. Duża, kamienna wanna stojąca przy oknie wychodzącym na zielony ogródek jest czarna jak smoła, nie brakuje również oszklonej kabiny prysznicowej i bardzo eleganckich lamp przy lustrze. Jednak to, co szczególnie zwraca uwagę, to fakt, że łazienka Zofii Zborowskiej jest połączona z sypialnią. Tak, aktorka zdecydowała się na nietuzinkowe, otwarte pomieszczenie, co czyni je naprawdę wyjątkowym miejscem, które możecie obejrzeć na filmiku, znajdującym się na górze strony.

Zofia Zborowska pokazała też inne pomieszczenia. Są równie cudnie urządzone

Poza łazienką Zofia Zborowska pokazała na Instagramie też inne części domu, między innymi salon z szarą kanapą, dużym telewizorem i równie sporych kaktusów i palmy, co nadaje pomieszczeniu iście egzotycznego charakteru. Aktorka nie omieszkała pochwalić się także ogrodem z wyjątkowym stołem zrobionym z płyty Grand Cave Graphite, która została po remoncie oraz pięknie wykończoną kuchnią, sypialnią i pokojem dziecięcym. Więcej zdjęć domu aktorki znajdziecie w naszej galerii.

