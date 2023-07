Po zmaganiach w wielkoszlemowym Wimbledonie przyszła pora na kilka chwil oddechu przed następnym sportowym wyzwaniem. Turniej BNP Paribas Warsaw Open zbliża się wielkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że przed kolejnymi zmaganiami Iga Świątek postanowiła wybrać się na krótki odpoczynek. Relacjami z wyjazdu podzieliła się w mediach społecznościowych. Zapozowała nawet w bikini.

Iga Świątek pokazała się w bikini. Wakacje spędza na żaglówce

Nie da się ukryć, że każdy mecz Igi Świątek okraszony jest ciężką pracą i licznymi treningami. Trzeba przyznać, że ostatnio tenisistka miała bardzo intensywny okres. Najpierw zwyciężyła turniej Roland Garros, a później dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu. Nic więc dziwnego, że przed kolejnym turniejem zdecydowała się na krótki reset.

Momentami z wakacji Iga Świątek postanowiła podzielić się w sieci. Na Instagramie pojawiło się kilka bajecznych ujęć prosto ze słonecznej Krety. Na jednym z nich możemy zobaczyć pierwszą rakietę świata w czarnym stroju kąpielowym, za sterem łodzi żaglowej. Na kolejnych widzimy malownicze widoki, błękit morza i rozciągającą się w oddali śródziemnomorską roślinność. "Muszę przyznać, że mam najlepszą pracę na świecie, skoro pozwala mi podróżować do miejsc takich jak to. Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca… Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi" - napisała żartobliwie. Więcej zdjęć Igi Świątek z wyjazdu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Iga Świątek zagra w Warszawie. Turniej nadchodzi wielkimi krokami

Zaraz po powrocie z wakacji na Igę Świątek czeka kolejne tenisowe przedsięwzięcie. Tym razem sportsmenka powalczy o zwycięstwo na ojczystym korcie. Turniej BNP Paribas Warsaw Open odbędzie się na kortach twardych Legia Tenis&Golf przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Kwalifikacje rozpoczną się już w niedzielę 23 lipca. Z kolei finał wydarzenia został zaplanowany tydzień później.

