Minęły trzy tygodnie od mrożących krew w żyłach chwil w domu Madonny. Piosenkarka została znaleziona nieprzytomna, a jej stan zdrowia zagrażał życiu. Na szczęście na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, gwiazda dostała odpowiednie leki, a następnie została przewieziona na OIOM. Teraz opublikowała pierwsze zdjęcie po wyjściu ze szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Odmieniona Madonna na TikToku

Madonna na pierwszym zdjęciu po wyjściu ze szpitala

Madonna w ubiegłym tygodniu poinformowała fanów, że czuje się już coraz lepiej i jest na drodze do wyzdrowienia. Przy okazji podziękowała za ogromne wsparcie. Wyznała, że kiedy obudziła się w szpitalu, była niezwykle zmartwiona i myślała o tym, co by się mogło stać z jej dziećmi. Kilka dni później przygotowała pełny testament, w którym uwzględniła przejęcie przez nie praw do jej całej twórczości. Tym samym zakazała używania hologramów do organizowania tras koncertowych. Teraz piosenkarka opublikowała pierwsze zdjęcie po opuszczeniu OIOM-u. Nie zabrakło kilku pięknych słów w opisie. Więcej zdjęć Madonny znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Eltona bez okularów ciężko poznać. Markowski ze swoimi się nie rozstaje

Jedna róża może być moim ogrodem. Jeden przyjaciel całym moim światem. Dziękuję - pisała Madonna.

Madonna niebawem wróci do pracy

Obecnie Madonna skupia się na powrocie do pełni sił i zdrowia. Po przebudzeniu myślała jednak o tym, co może zrobić dla fanów. Lada moment miała ruszyć w trasę koncertową w Ameryce Południowej. W październiku ma zamiar rozpocząć trasę w Europie, a następnie ruszyć dalej przy nieco zmienionym harmonogramie. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.