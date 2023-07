Księcia Louisa zabrakło podczas finału Wimbledonu. "Był bardzo niezadowolony"

Finał Wimbledonu singla mężczyzn należał do jednych z najbardziej ekscytujących w historii. Walka pomiędzy Hiszpanem Carlosem Alcarazem a, Serbem Novakiem Djokovicem trwała blisko pięć godzin. Mecz miał wiele zwrotów akcji. Początkowo prowadził 36-letni Djokovic, jednak ostatnie słowo należało do 20-letniego Hiszpana. Na trybunach można było dostrzec wiele gwiazd: Brada Pitta, Arianę Grande, Andrew Garfielda, Jonathana Baileya z serialu "Bridgerton", Toma Hiddlestona z żoną oraz Daniela Craiga z Rachel Weisz. Nie zabrakło także royalsów. 20-letniemu tenisiście kibicował król Hiszpanii. Jako że turniej ma miejsce w Wielkiej Brytanii, pojawiła się księżna Kate, która wręczała nagrody, książę William oraz dwójka ich dzieci - książę George i księżniczka Charlotte. Zabrakło najmłodszego Louisa. Ponoć nie był zadowolony, że ominęło go to wydarzenie. My również ubolewamy, że ominęła nas jego mimika. Przy takich emocjach mogła być niepowtarzalna.

Książę Louis był nieobecny podczas finału Wimbledonu. Wcale mu się to nie podobało

Pięcioletni książę Louis znany jest z tego, że jego emocje od razu widać na twarzy. Mimika chłopca bawi cały świat, jak tylko najmłodszy syn księżnej i księcia Walii bierze udział w oficjalnych wyjściach. Uchwycenie zabawnej miny Louisa to nie lada gratka. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii u góry strony. Tym razem niesforny Louis został w domu. Księżna Kate w rozmowie z Ellą Ottway, która prowadzi programy młodzieżowe w All England Lawn Tennis and Croquet Club za pośrednictwem People powiedziała, że syn nie był tym zachwycony. Bardzo chciał iść z rodzeństwem, uczył się nawet etykiety Wimbledonu.

Księżna Kate, księżniczka Charlotte, książę George, książę William Fot. Alastair Grant / AP Photo

Louis był bardzo rozczarowany, że nie przyjedzie dzisiaj. To pierwszy raz Charlotte, George był już w zeszłym roku - mówiła księżna.

Księżna Kate powiedziała również w rozmowie z jednym z chłopców z Wimbledonu (to tradycja, że księżna, po tym jak schodzi z trybun, gawędzi z dziećmi, które zajmują się piłkami na korcie podczas meczu), że pięcioletni książę "próbuje ćwiczyć stanie i zachowanie powagi jak my" - cytuje People. "Stara się ćwiczyć postawę i to, jak stoimy z tyłu kortu i obok graczy" - powiedział PA News chłopiec o imieniu Joel. Niestety może minąć jeszcze kilka lat, zanim widzowie Wimbledonu będą mogli zobaczyć małego Louisa w loży królewskiej. Książę George zadebiutował dopiero po ukończeniu ośmiu lat, a pierwsze pojawienie się księżniczki Charlotte nastąpiło w tym roku, również w wieku ośmiu lat.