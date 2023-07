Koniec love story Dody i Pachuta? Zniknęły wspólne zdjęcia. To nie wszystko

Życie uczuciowe Dody do łatwych nie należało. Artystka była mężatką dwukrotnie. Pierwszym mężem Dody był znany piłkarz Radosław Majdan, który jest obecnie związany z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Piosenkarka nigdy nie ukrywała, że sportowiec był miłością jej życia. Pobrali się w 2005 roku, a rozwiedli w 2008. Drugim mężem był Emil Stępień. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2018 roku. W czerwcu 2021 roku Doda oficjalnie ogłosiła, że bierze rozwód. Po tym, jak sąd ogłosił zakończenie małżeństwa, Doda wyprawiła ogromną imprezę. Artystka była również w kilku poważnych związkach, m.in. z Nergalem, którego wspierała podczas walki z białaczką, a także z Emilem Haidarem. Nie można także zapomnieć o znajomości z amerykańskim modelem Maxem Hodgesem, który pomimo upływu czasu chyba wciąż nie pogodził się z rozstaniem. Artystka postanowiła poszukać partnera w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Bezskutecznie. Krótko po jego zakończeniu poinformowała, że spotyka się z Dariuszem Pachutem, byłym partnerem Doroty Gardias. Czyżby to koniec kolejnego związku Dody?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zdziwiona rachunkami, prosi o pomoc prawników

Doda i Dariusz Pachut się rozstali?

Artystka po zakończeniu show mówiła, że znalazła miłość, jednak nie w programie. Wspomniała tylko, że to ktoś, kogo zna od dawna. Szybko zaczęli publikować relacje i zdjęcia na Instagramie. Zaraz po ogłoszeniu, że się spotykają, wyjechali na wspólne wakacje do Wietnamu. Piosenkarka odżyła przy Pachucie. Razem wyjeżdżali, ćwiczyli, wspierali się, a wszystko relacjonowali na Instagramie. Nic więc dziwnego, że kiedy z ich profili zniknęły wspólne zdjęcia, fani zareagowali. Partnerzy przestali się także obserwować, a wiadomo, co takie zagrywki oznaczają w dzisiejszych czasach. Pod najnowszym postem Dody znalazły się komentarze zaniepokojonych fanów, wszak związek Pachuta i artystki był ich ulubionym. "Doda bardzo mi przykro z powodu rozstania z Dariuszem", "Czemu zerwaliście?", "Nie obserwują się już nawzajem". Podobne komentarze znalazły się u Dariusza Pachuta: "Czemu rozstałeś się z Dodą?".

Doda, Dariusz Pachut instagram/dodaqueen

Doda i Dariusz Pachut jako babcia i dziadek? "Dramat"

Tak naprawdę dopóki któreś z zainteresowanych nie zabierze głosu, można jedynie przypuszczać, że to koniec związku tej pary. Możliwe, że usunięte zdjęcia i brak obserwacji mają inną przyczynę. Fani sugerują, że podróżnik skupia się na spełnianiu marzenia - zdobyciu wulkanów. Napisaliśmy do Dody z prośbą o komentarz. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Więcej ich wspólnych zdjęć znajdziesz w galerii u góry strony.