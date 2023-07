Gwiazda "Mam talent!" urodziła. Jest pierwsze zdjęcie. Zdradziła imię

Sabina Jeszka dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w trzeciej edycji "Mam talent!". Artystka zakwalifikowała się do wielkiego finału i otrzymała specjalną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Po jakimś czasie jednak odsunęła się z mediów, aby poświęcić się rodzinie. W 2022 roku wróciła na chwilę, wydając płytę, a później oznajmiła fanom, że jest w ciąży. Właśnie pochwaliła się pierwszym zdjęciem pociechy.

Sabina Jeszka z "Mam talent!" urodziła

Sabina Jeszka w 2017 roku wzięła bajeczny ślub w Santorini, a już kilka miesięcy później poinformowała, że spodziewa się pierwszego dziecka. Mała Anastazja przyszła na świat w 2018 roku, a dumna mama szybko pochwaliła się nią na Instagramie. Teraz artystka ma kolejny powód do radości. 17 lipca o godzinie 15:33 urodziła się jej kolejna pociecha Gaja. Już opublikowała jej pierwsze zdjęcie.

Hello world (tłum. Witaj świecie) - Gaja. 17.07, 3:33 pm - pisała Sabina Jeszka na Instagramie.

Mała Gaja już skradła serca fanów

W komentarzach pod najnowszym postem Sabiny Jeszki oczywiście od razu posypały się szczere gratulacje. Niektórzy z kolei zwrócili uwagę na to, że Gaja jest bardzo podobna do starszej siostry. "Przecież to mini Anastazja. Czadowa", "Gratulacje. Gaja witaj na planecie ziemia. Ależ piękna godzina!", "Zdrówka dla maleństwa i całej rodzinki", "Jaka ona słodka. Gratulacje!" - pisali fani. Redakcja Plotka również życzy dużo zdrowia mamie i córce. Zdjęcia Sabiny Jeszki znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

