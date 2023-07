15 lipca 2023 roku doszło do tragicznego wypadku w Krakowie. Syn Sylwii Peretti kierował pojazdem i znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Stracił panowanie nad samochodem, a ten zaczął dachować. 24-latek zginął na miejscu wraz z trzema kolegami. Menedżer uczestniczki programu "Królowe życia" wydał kolejne oświadczenie. Zapewnia w nim, że Sylwia Peretti odniesie się do tych wydarzeń, gdy będzie na to gotowa.

Sylwia Peretti odcięła się od mediów

Sama Sylwia Peretti do tej pory nie zabrała głosu w obliczu tak ogromnej tragedii. Wszelkie oświadczenia wychodzą od jej menedżera, który na bieżąco odnosi się do nowych informacji. Jak można się domyślić, sama matka Patryka bardzo wszystko przeżywa. Z informacji przekazanych Pudelkowi dowiadujemy się, że rodzina odcięła ją od mediów.

Sylwia znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym, rozpaczając po utracie jedynego dziecka. Rodzina w trosce o jej zdrowie uniemożliwiła dostęp do internetu i telefonu. Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Sylwia, jako matka, nie pozwoli szkalować dobrego imienia syna i w momencie, gdy będzie gotowa, odniesie się do historii Patryka, natomiast teraz jest czas na żałobę - przekazał Pudelkowi menedżer Sylwii Peretti.

Na przestrzeni ostatnich kilku dni pojawiły się również artykuły, w których wypowiadali się również bliscy pozostałych ofiar wypadku. Nie szczędzili mocnych słów. Okazuje się, że Sylwia Peretti nie ma zamiaru się do tego odnosić. "Apelujemy o uszanowanie pamięci wszystkich zmarłych w wypadku i powstrzymanie się od zadawania dodatkowego bólu rodzinom. Wierzymy, że słowa wypowiedziane przez rodziny i bliskich zmarłych powstały z bólu i cierpienia, które wszyscy teraz przeżywamy, dlatego nie chcemy się w żaden inny sposób do tego odnosić". Zdjęcia Sylwii Peretti z synem znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Sylwia Peretti ma prośbę dotyczącą pogrzebu

Zgodnie z doniesieniami mediów pogrzeb Patryka Perettiego odbędzie się 21 lipca o godzinie 9:40 na cmentarzu Grębałów w Krakowie. Z kolei ostatnia droga Michała i Aleksandra, którzy również zginęli w wypadku, została zaplanowana na 19 lipca o godzinie 11 w kościele oo. Reformatów w Wieliczce. Nie podano jeszcze informacji odnośnie do pochówku ostatniej ofiary. Sylwia Peretti już teraz prosi o uszanowanie żałoby wszystkich rodzin. "W kwestii pogrzebu osobiście wolelibyśmy, żeby miał on charakter rodzinny - zamknięty, jednak mając świadomość licznego kręgu znajomych Patryka, stwierdziliśmy, że nie mamy prawa ograniczać im możliwości Jego pożegnania. Prosimy o uszanowanie żałoby rodzin zmarłych zarówno przez osoby prywatne, jak i media. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy" - dodał menedżer Sylwii Peretti.