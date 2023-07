W miniony weekend w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego. W jego wyniku życie straciło czterech młodych mężczyzn, w tym syn Sylwii Peretti, znanej z "Królowych życia". To on był kierowcą pojazdu. Śledczy właśnie ustalili, z jaką prędkością jechał.

