Katarzyna Sokołowska raczej stara się chronić życia prywatnego i zwykle stara się o nim nie mówić zbyt wiele. Nic więc dziwnego, że kiedy w 2017 roku podczas balu pokazała się u boku Artura Koziei, z którym wówczas spotykała się od kilku miesięcy, wywołała niezłe poruszenie w mediach. Para coraz śmielej pokazywała się publicznie, a w 2022 roku na świecie pojawił się ich syn. Właśnie obchodził pierwsze urodziny.

Katarzyna Sokołowska świętuje pierwsze urodziny syna

Ivo Lew przyszedł na świat 15 lipca 2022 roku i od razu skradł serce Katarzyny Sokołowskiej. Dumna mama kilka dni po porodzie podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Od tego czasu co jakiś czas pokazywała chłopca, między innymi przy okazji Dnia Dziecka czy Dnia Ojca. Teraz mieli wyjątkowy powód do świętowania. Syn reżyserki pokazów mody skończył rok i zorganizowano mu huczną imprezę. Był nawet tort z figurką lwa. Radość, jaka wymalowała się na jego twarzy po zdmuchnięciu świeczek, była bezcenna. Więcej zdjęć Katarzyny Sokołowskiej z synem z imprezy urodzinowej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Miłość, radość, wzruszenie, bliskość, rodzina, czyli pierwsze urodziny Ivo Lwa. Synku, życzymy ci wszystkiego, co dobre, piękne, wrażliwe i wartościowe - pisała Katarzyna Sokołowska na Instagramie.

Katarzyna Sokołowska z partnerem długo starali się o dziecko

Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja starali się o dziecko przez kilka lat. Jurorka "Top Model" w wywiadach wspominała, że udało jej się nawet zajść naturalnie w ciążę, jednak ją straciła. Z tego powodu poddała się in vitro. "Czas płynie, takie poronienia mogą być moim udziałem, więc podejmuję decyzję o in vitro, bo wtedy jestem w stanie ten proces od początku do końca świadomie przeprowadzić. Chronić ciążę od pierwszej minuty" - tłumaczyła.

