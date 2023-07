Jann to 24-letni piosenkarz, który szturmem zdobył sympatię fanów. Wystąpił w preselekcjach do tegorocznej Eurowizji z utworem "Gladiator". Choć nie wygrał, dla wielu to właśnie on powinien reprezentować Polskę podczas minionego konkursu w Liverpoolu. Artysta nie może jednak narzekać. Jego kariera rozwija się w błyskawicznym tempie. Występ przyniósł mu sławę, a niedawno wyruszył w trasę koncertową. 14 lipca wystąpił na Starym Maneżu w Gdańsku, a dzień później na Nocnym Targu Towarzyskim w Poznaniu. Podczas drugiego koncertu doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Jedna z fanek zemdlała. Wokół zrobił się chaos. Muzyk interweniował ze sceny.

Fanka zemdlała podczas koncertu Janna

Wiadomo, że podczas koncertów pod sceną panuje ścisk. Wielu fanów chce być jak najbliżej idola. Jednak grozi to takim sytuacjom, jaka wydarzyła się 15 lipca w Poznaniu. Jedna z dziewczyn bawiąca się na koncercie Janna straciła przytomność. Wywołało to poruszenie. Jedni krzyczeli, aby zwrócić uwagę na problem, inni postanowili wykorzystać sytuację, aby podejść bliżej do sceny. Artysta, widząc rodzący się chaos, zareagował: "Zróbcie tam korytarz do wyjścia, tam z lewej" - wołał ze sceny. Jann zwrócił się także do osób, które taranując, próbowały zbliżyć się do muzyka.

Bez przesady, dziewczyny, ej, nie krzyczcie na siebie. To nikomu nie pomoże. Jak się coś dzieje, bądźcie po prostu dla siebie mili. Tu wszyscy przyszli się bawić i nie ma co na siebie krzyczeć. Emocje są duże i naprawdę to rozumiem, ale jak się będziecie drzeć na siebie, kłócić, bić i tak dalej, to nikomu to nie pomoże - dodał.

Omdlenia podczas koncertów, zwłaszcza na małych i zadaszonych powierzchniach niestety często się zdarzają. Na szczęście reakcja Janna była zdecydowana i szybka. Z pewnością zaplusował u fanów. Jann słynie z unikalnego wyglądu na scenie.