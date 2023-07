Konrad Domagała zginął w strzelaninie w Poznaniu. Filharmonia Łódzka wprowadziła żałobę

Konrad Domagała został zastrzelony w lokalu w centrum miasta. Do tragicznego wydarzenia doszło 16 lipca około godziny 17:00 w restauracji przy hotelu NH Poznań. W pewnym momencie do blogera i jego partnerki podszedł mężczyzna z bronią. Postrzelił go, a następnie popełnił samobójstwo. Sprawca był reanimowany, przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Konrad Domagała zginął na miejscu.

Filharmonia Łódzka we wzruszającym wpisie żegna Konrada Domagałę

Konrad Domagała był człowiekiem wielu talentów i imał się różnorodnych zajęć. Pracował m.in. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Po tragicznych wydarzeniach cała placówka jest pogrążana w żałobie i smutku. Instytucja opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym w pięknych słowach pożegnała zmarłego kolegę. "Rozpoczął pracę jako bileter, następnie był inspicjentem, współpracował bezpośrednio z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, a w ostatnich latach zajmował się promocją i organizacją wydarzeń w dziale rozwoju i reklamy. Był osobą wszechstronną" - napisano na wstępie.

Nie żyje bloger Konrad Domagała. Zginął w strzelaninie w Poznaniu

"Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i otwarty, uwielbiał rozweselać zarówno swoich zawodowych towarzyszy, jak i filharmonicznych słuchaczy. Był zawsze pomocny. Potrafił rozładować napięcie w najbardziej nerwowych sytuacjach. Jego troskliwości i opiekuńczości doświadczaliśmy na co dzień, znał ją każdy, kto odwiedzał Filharmonię Łódzką i miał okazję się z nim zetknąć" - czytamy we wpisie. W dalszej części wypowiedzi dodano również, że w ostatnim czasie Konrad Domagała spełnił kilka największych marzeń: zorganizował koncert z muzyką z gier komputerowych oraz zaręczył się z ukochaną.

Filharmonia Łódzka wprowadziła trzydniową żałobę po tragicznej śmierci Konrada Domagały

Na sam koniec Filharmonia przekazała kondolencje najbliższym zmarłego oraz poinformowała o wprowadzeniu trzydniowej żałoby w instytucji. "Jego tragiczne odejście było tak nieoczekiwane, że trudno nam uwierzyć w to, co się stało. (...) Zdajemy sobie jednak sprawę, że najtrudniejsze chwile przeżywają obecnie jego rodzina i bliscy. Składamy im najszczersze wyrazy współczucia" - podsumowano.

