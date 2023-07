Kinga Rusin przeprowadziła się do domu na Mazurach tuż po wybuchu pandemii. Dziennikarka często jednak odwiedza Warszawę. W takich momentach zatrzymuje się w swoim apartamencie. Nie da się ukryć, że mieszkanie w stolicy jest wykończone w luksusowym stylu. Co jakiś czas fani celebrytki mają możliwość zobaczenia wnętrza jej posiadłości. Na profilu Rusin szczególną uwagę przykuwa elegancka łazienka.

Kinga Rusin pokazała łazienkę. Pochwaliła się eleganckim wystrojem

Kinga Rusin poza karierą w branży rozrywkowej aktywnie działa w mediach społecznościowych. Regularnie wstawia nowe zdjęcia z życia prywatnego. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 550 tysięcy użytkowników. Co jakiś czas Rusin pokazuje kadry z pomieszczeń w domu. Ostatnio padło na łazienkę. Choć celebrytka starała się zaprezentować fanom stylizację, obserwatorzy zwrócili uwagę na wystrój pomieszczenia. Nie da się ukryć, że łazienka została wykończona w dostojnym stylu.

Łazienka Kingi Rusin jest w całości pokryta marmurem. Ogromne lustro znajduje się na jednej ze ścian, co sprawia, że pokój wydaje się większy. Pozostałe meble są w kolorze białym, co idealnie kontrastuje z ciemnymi ścianami. W łazience znajdują się również eleganckie lampy ścienne. Nie zabrakło również miejsca dla licznych kosmetyków. Fani nie kryli zachwytu pomieszczeniem. "Piękne wnętrze", "Co za łazienka", "Zazdroszczę pani" - czytamy w komentarzach. Kinga Rusin często pokazuje w łazienkowym lustrze kreacje i stylizacje z ważnych wydarzeń. Więcej zdjęć dziennikarki znajdziecie w galerii.

