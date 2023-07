Edyta Pazura należy do grona celebrytek, które są aktywne w mediach społecznościowych. Na Instagramie dzieli się relacjami z podróży, inspiracjami jeśli chodzi o dekorowanie wnętrz oraz rodzinnymi kadrami. Od czasu do czasu na jej profilu pojawiają się relacje z dziećmi. Ostatnia z nich wywołało niezłą burzę.

Była Kamila Durczoka krytykuje metody wychowawcze Pazurów

Pazurowie starają się poświęcać jak najwięcej czasu dzieciom i wkładają dużo pracy w ich wychowanie. Jakiś czas temu Cezary Pazura opublikował na Instagramie nagranie, gdzie można było zauważyć, jak jego córka zamiatała chodnik. W tle słychać aktora, który żartobliwie powiedział do Rity: "Bardzo dobrze ci to idzie, będziesz dobrą żoną". Wywołało to niezłe zamieszanie. Screena InstaStories udostępniła jedna z internautek i napisała: "Mamy 2023 rok i polski aktor, obyty i w kontakcie ze światem mówi tak do dziewczynki". Pod tymi słowami podpisała się również była partnerka Kamila Durczoka Julia Oleś. Była oburzona. "Serio?" - dodała krótko.

Edyta Pazura odgryza się byłej partnerce Kamila Durczoka

Na odpowiedź Edyty Pazury nie trzeba było długo czekać. Natychmiast stanęła w obronie męża i wyjaśniła, jak wygląda sytuacja w ich domu. Zawsze pozwalają Ricie na takie zabawy, jakie jej się podobają. Tego dnia akurat miała ochotę udawać żonę. Celebrytka zaapelowała przy okazji, aby następnym razem nie wycinać nagrań z kontekstu.

Ręce opadają... A właśnie wczoraj o tym pisałam post. Z ludźmi dzieje się coś złego... Tak pani Julio, dziecko bawi się z tatą dom i sama chce być żoną, a później zamienia się w konika. Ma do tego prawo tak jak do układania klocków lego! I jak kradniecie drogie panie materiał, to następnym razem w całości chociaż - odpowiedziała wprost Edyta Pazura.

Nie był to jednak koniec wywodu celebrytki. W kolejnym kafelku dodała, że sugerowanie jakie zabawy są "odpowiednie" dla dzieci jest czymś absurdalnym. "To może teraz pani Julia z koleżanką Anią zrobią nam matkom listę zabaw, które odpowiadają waszym standardom? Już kolejny raz jestem zła na siebie, że muszę to robić, ale nie dam sobie wejść na głowę i może niech każdy wychowuje i bawi się ze swoimi dziećmi, jak chce" - dodała.

Julia Oleś nazywa Pazurów "dziadersami"

Na tym oczywiście się nie skończyło. Julia Oleś odpowiedziała na wywód Edyty Pazury i stwierdziła, że tego typu wypowiedzi programują szkodliwe schematy w głowach dzieci. "Cóż... tekst "ładnie zamiatasz, będziesz dobrą żoną" jest obiektywnie niemądry. Po prostu. Jest szkodliwy i głupkowaty. Wyłapywaniem takich dziaderskich automatyzmów, które programuje nasze pokolenia, zajmujemy się na tym profilu od lat i to się nie zmieni" - pisała Oleś na InstaStories.

Z kolei Edyta Pazura już nie wytrzymała i przyznała, że wychowuje z mężem dzieci w taki sposób, jaki uważa za słuszny. "Droga pani Julio, jak to było? "Rewolucja pożera własne dzieci". Jedynym "dziadersem" jest pani, narzucając innym, co mają robić, myśleć i mówić, a nawet jak mają się bawić ze swoimi dziećmi... My dajemy swoim dzieciom wolność i bawimy się z nimi konwencją: dom, klocki, puzzle, zabawa w wycieczkę pod namiot. Jak się bawimy w pocztę, to oznacza, że programuję córkę na urzędnika poczty?" - skwitowała Pazura. Zdjęcia Edyty Pazury z dziećmi znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

