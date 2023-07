Część gwiazd dekoruje tarasy sama, inni zatrudniają wykwalifikowanych fachowców, by spełnili ich najbardziej kapryśne wizje. Coraz więcej z nich wykorzystuje również ogrody do stworzenia dodatkowej przestrzeni, w której mogą na co dzień spędzać czas z rodziną i znajomymi. Niech więc nie zaskoczą was luksusy, które zaraz zobaczycie. Kto najbardziej zaszalał?

Zobacz wideo Wieniawa pokazała nagrania ze swojego tarasu. WOW

Edyta Pazura stworzyła najpiękniejszy taras. Wieniawa może jej tylko zazdrościć

Julia Wieniawa często zaprasza przyjaciół, których gości właśnie na tarasie. Mimo że 24-latka mieszka w apartamencie, to jego dodatkowa część mieści się na dachu. To właśnie dlatego ma piękny widok na Warszawę oraz mieszkanie Marcina Tyszki (jest jej sąsiadem). Wieniawa miała wydać na rośliny, które znajdują się w apartamencie i na tarasie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Efekt rzeczywiście jest imponujący, mamy tylko nadzieję, że Julka pamięta, aby te wszystkie kwiatki podlewać.

Julia Wieniawa instagram/juliawieniawa/

Cisza, spokój i niemal wiejska sielanka. W takich słowach można opisać taras Edyty Pazury. Kamienna podłoga, drewniane meble i dodatki - to wszystko tworzy naprawdę wyjątkowy klimat. I jak się okazuje, zaprojektowanie takiego miejsca nie jest wcale takie proste. "Robiłam projekt tego tarasu chyba dłużej niż całego domu, ale udało się. Latem wszystkie kwiaty wystawiam na zewnątrz, dochodzą do siebie po zimie i ogrzewaniu. Moje letnie wieczory pachną surfiniami i maciejką - napisała na Instagramie".

Edyta Pazura Instagram @edyta_pazura

U Klaudii Halejcio jest za to bardzo na bogato. W końcu w willi za kilka milionów złotych nie może być inaczej. Na tarasie kiedyś aktorki, dzisiaj influencerki możemy dostrzec szklany stół z drewnianymi krzesłami. W centralnym miejscu stoi także dużych rozmiarów rattanowa kanapa, która kojarzy się z motywem wprost z Bali. Celebrytka często organizuje tu imprezy, a kilka kroków dalej ma już na swojej działce... staw.

A jak wyglądają tarasy innych gwiazd? U Zofii Zborowskiej znajdziemy basen, u Joanny Przetakiewicz prawdziwą strefę relaksu, a u Rubików kanapę, która pomieści kilkanaście osób. A to jeszcze nie wszystko. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają inne tarasy i ogrody, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. A wam, który projekt najbardziej przypadł do gustu?