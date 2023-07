Victoria Beckham i David Beckham wciąż są razem, mimo licznych spekulacji na temat kryzysu w ich związku. Para doczekała się trójki synów i jednej córki. Rodzina chętnie pozuje razem do zdjęć, co można zauważyć po ich Instagramach. Co ostatnio wydarzyło się w uniwersum Beckhamów? Piłkarz zaliczył wpadkę podczas prezentacji Lionela Messiego, który dołączył do jego klubu.

Zobacz wideo Victoria Beckham pokazała, w jakiej sukni zaprezentowała się na ślubie syna

Victoria Beckham śmieje się z wpadki męża. Piłkarz stracił równowagę

Lionel Messi wstąpił w szeregi klubu Inter Miami MLS, którego współwłaścicielem jest David Beckham. Uroczyste przywitanie nowego zawodnika nie obyło się bez wpadki. Wydarzenie odbywało się pod gołym niebem, a niestety tego wieczoru miała miejsce ulewa. Wybieg, po którym musiał kroczyć Beckham, był śliski i piłkarz o mały włos nie zrobił sobie krzywdy. Po lekkim straceniu równowagi Beckham poruszał się bardzo powoli, co wywołało śmiech u publiczności, a także u ukochanej sportowca. Victoria Beckham wstawiła na InstaStories nagranie ze wpadki męża i podpisała je prześmiewczo:

On nie jest naturalny na wybiegu.

Victoria Beckham, David Beckham https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Leo Messi cieszy się ze zmiany klubu. Tak opisał wstąpienie do drużyny Beckhama

Po przygodzie z Paris Saint-Germain Messi wybrał amerykańską drużynę. Czekała go przeprowadzka na Florydę razem z partnerką i pociechami. Tak podziękował współwłaścicielom nowego klubu: "Bardzo się cieszę, że tu jestem, że jestem z wami. Chcę podziękować Jose i Davidowi za powitanie". Chcecie zobaczyć ujęcia z uroczystego powitania zawodnika? Zajrzyjcie do naszej galerii.