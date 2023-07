Zuzanna Kołodziejczyk wygrała trzecią edycję programu "Top Model". Dziewczyna na początku próbowała swoich sił na wybiegach, jednak z czasem zrobiło się o jej karierze nieco cicho. Z tego, co można podejrzeć w jej mediach społecznościowych, najczęściej bierze udział w sesjach zdjęciowych i kampaniach reklamowych. Dorabia również jako influencerka. Zdarza jej się także odnosić do prywatnych spraw, a ostatnio podzieliła się dosyć nieprzyjemną historią.

Zuzanna Kołodziejczyk wkurzyła kobietę na ulicy. "Serio? Jest upał"

Modelka opublikowała na InstaStories zdjęcie stylizacji, w której załatwiała sprawy na mieście. Widzimy, że Kołodziejczyk miała na sobie sportowy stanik, krótkie spodenki oraz wygodne buty. Czy jest w niej coś kontrowersyjnego? Naszym zdaniem niekoniecznie, szczególnie, że w ostatnich dniach temperatury są bardzo wysokie. Innego jednak zdania była spotkana przez Zuzannę kobieta na ulicy. Ta, gdy zobaczyła byłą uczestniczkę "Top Model" - prychnęła na nią, wywracając przy tym oczami. Kołodziejczyk jest pewna, że chodziło jej o sportowy ubiór, no bo o co innego?

Szliśmy dziś rano w ciuchach do biegania (przed treningiem) załatwić jeszcze jedną sprawę i pani, która mijała nas na chodniku, głośno i teatralnie na mnie prychnęła, wywracając oczami. Domyślam się, że chodzi o mój strój, ale serio? Jest upał, idę na trening - napisała na Instagramie.

Kołodziejczyk ma gorzkie wspomnienia z "Top Model": Nie jadłam, nie ruszałam się

Zuzanna nie ukrywa, że bardzo się zestresowała. To z pewnością nie było nic miłego. Zauważyła, że w Polsce co chwilę jest bohaterką takich sytuacji, a za granicą - w ogóle. "Nie jestem w stanie zrozumieć ani kobiet, które wylewają swoje frustracje w ten sposób, ani facetów, którym na widok kobiety coś się w głowie rozłącza i zapominają, że są częścią cywilizowanego świata". My tylko grzecznie przypominamy, że każdy może ubierać się jak i co chce. A jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają inne "kontrowersyjne" stylizacje Kołodziejczyk, to zajrzyjcie do naszej galerii.

