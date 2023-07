Związek Meghan Markle i księcia Harry'ego od początku wzbudzał ogromne kontrowersje. O początkach ich znajomości para opowiedziała w dokumencie "Meghan i Harry", który stworzyli we współpracy z platformą streamingową Netflix. Kiedy ich relacja zaczęła być publiczna, Markle była nieustannie krytykowana przez tabloidy. Aktorkę porównywano do nienagannej księżnej Kate i wytykano jej głównie błędy. Z pewnością w budowaniu pozytywnego obrazu w mediach nie pomógł fakt, że Markle miała już za sobą nieudane małżeństwo, które jak donosi autor książki "Meghan: A Hollywood Princess", zakończyła w bardzo nieelegancki sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Nieudane małżeństwo Meghan Markle. "Wysłała mu obrączkę listem poleconym"

Przed poznaniem księcia Harry'ego 30-letnia Meghan Markle zdążyła już powiedzieć sakramentalne "tak" starszemu o pięć lat producentowi Trevorowi Engelsonowi. Na ślub zdecydowali się po siedmiu latach związku. Ceremonia odbyła się w 2011 roku na Jamajce, gdzie zorganizowano bajkowe, trwające aż cztery dni wesele. W pełnym splendoru wydarzeniu wzięło udział ponad 100 gości. Niestety ich relacja nie przetrwała długo. Po dwóch latach od ślubu zdecydowali się na rozstanie ze względu na "różnice nie do pogodzenia". Komentowano, że ich związek rozpadł się przez zbyt dużą odległość dzielącą parę. Markle pracowała wtedy w Toronto na planie serialu "W garniturach", a jej mąż był w Los Angeles. Andrew Morton, autor książki "Meghan: A Hollywood Princess", napisał, że po wyjeździe do Kanady aktorka przesłała mężowi ślubną biżuterię pocztą.

"Królowe życia". Julia von Stein ostro o Lalunie. "Prosta z niej baba"

Bogaty przyjaciel twierdził, że małżeństwo zakończyło się tak nagle, że Meghan wysłała Trevorowi swoje diamentowe obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe listem poleconym. Decyzja o zakończeniu małżeństwa została podjęta przez Meghan i przyszła zupełnie niespodziewanie - czytamy w książce "Meghan: A Hollywood Princess".

To koniec związku Meghan Markle i księcia Harry'ego? Nie milką plotki o kryzysie

Ostatnio w mediach aż huczy od plotek o kryzysie w związku księcia Harry'ego i Meghan Markle. To właśnie dla ukochanej syn króla Karola III zrezygnował z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej i wyprowadził się do USA, aby uciec od nagonki mediów. Narastające problemy związane m.in. z procesem przeciwko tabloidom i konfliktem ze Spotify mają powodować coraz częstsze kłótnie małżonków. Ja twierdzi informator australijskiego magazynu "New Idea", książę miał wreszcie przejrzeć na oczy. "Harry w końcu zaczyna dostrzegać wszystko to, co się zadziało. Naprawdę wierzył, że mają przyszłość w Ameryce. To był "jej świat", jak to ujęła, więc zaufał jej całkowicie. Teraz przegrywają na lewo i prawo. Nawet gwiazdy klasy Z się z nich śmieją" - czytamy w magazynie. Więcej przeczytasz tutaj. Zdjęcia Meghan z byłym i obecnym mężem znajdziecie w galerii na górze strony.

Książę Harry i Meghan Markle https://www.youtube.com/watch?v=LQicq60aJaw