Renee Zellweger od 2021 roku tworzy zgrany duet z angielskim prezenterem telewizyjnym, Antem Ansteadem. Gwiazdor ma trójkę dzieci z poprzednich związków. Aktorka ma dobry kontakt z najstarszymi pociechami partnera, co można było zauważyć w jego mediach społecznościowych. Spójrzcie, jak wszyscy się prezentują.

Renee Zellweger w towarzystwie najstarszych dzieci partnera. "Wszyscy wyglądacie na takich szczęśliwych"

19-letnia Amelie Anstead oraz 16-letni Archie Anstead - jak widać - dobrze dogadują się z obecną partnerką ich ojca. Możemy zauważyć to po zdjęciach z Goodwood Festival Of Speed, gdzie dzieci jak i dorośli są w eleganckich strojach i dobrych humorach. Panowie ubrali smokingi, zaś panie postawiły na suknie wieczorowe. Zellweger wybrała złocistą kreację, a córka jej partnera przyszła na wydarzenie w czarnej sukience z rozcięciem na nodze. "Renee wygląda na taką szczęśliwą, wy wszyscy wyglądacie na takich szczęśliwych!. Uwielbiam tę historię miłosną" - napisała jedna z fanek. Co jeszcze znajdziemy w komentarzach?

Kocham was! Tak się cieszę razem z tobą Ant... Renee jest cudowna wewnątrz i na zewnątrz, a twoje dzieci są niesamowite i widać, że wiedzą, że się liczą... Jesteś wspaniałym ojcem - wspomniała internautka, kierując słowa do Ansteada.

Renee Zellweger nie miała szczęścia w miłości

Dziś widzimy, jak aktorka znana z "Dziennika Bridget Jones" rozkwita w ramionach angielskiego prezentera. Przedtem miała kilka nieudanych relacji z gwiazdorami takimi jak Jim Carrey, Bradley Cooper, Jack White, Doyle Bramhall II oraz Kenny Chesney, z którym aktorka była w związku małżeńskim. Po zdjęcia Zellweger i jej obecnego partnera zapraszamy do galerii zdjęć.