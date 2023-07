Julia Wieniawa w 2021 roku przeprowadziła się na warszawski Żoliborz. Aktorka co jakiś czas chwali się wnętrzem swojego mieszkania. Nie da się ukryć, że apartament gwiazdy ocieka luksusem. W pomieszczeniach nie brakuje drogich mebli i eleganckich dodatków. Ponadto nie jest to jedyne mieszkanie piosenkarki. Julia Wieniawa prowadzi własne biznesy, a dodatkowo posiada kilka nieruchomości. Ostatnio postanowiła odświeżyć nieco wystrój wnętrz. Urządziła wyprzedaż niepotrzebnych mebli.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazała odnowiony salon po powrocie. Jej reakcja? Ależ głośno!

Julia Wieniawa wyprzedaje meble z mieszkania. Ceny zwalają z nóg

Julia Wieniawa nie tylko aktywnie działa w polskim show-biznesie, ale również udziela się w mediach społecznościowych. Aktorka zebrała ponad dwa miliony obserwujących na profilu na Instagramie. Nie jest to jej jedyne konto. Niedawno okazało się, że artystka przygotowała specjalny profil, na którym odsprzedaje swoje rzeczy. Ostatnio postanowiła wystawić kilka mebli. Opublikowała ogłoszenia i zdjęcia produktów. Wśród nich były stoliki, kanapy, krzesła, lampy i wiele innych. Wieniawa poinformowała także potencjalnych kupujących, ile pierwotnie kosztowała dana rzecz. Fani byli zaskoczeni faktem, jak drogie są używane meble, zaoferowane przez Julię Wieniawę. Szczególną uwagę przyciągnęło krzesło. Jego cena wynosiła dwa tysiące złotych.

Dwa koła za jedno krzesło, tego jeszcze nie grali – czytamy w jednym z komentarzy.

Ku zaskoczeniu, część przedmiotów się sprzedała. Obecnie zostały jedynie dwa produkty. Pierwszym z nich jest stylowy wózek barowy. Piosenkarka zapłaciła za niego prawie trzy tysiące złotych. Obecnie oferuje go za wartość tysiąca złotych. To jednak dopiero początek. Najdroższą rzeczą okazała się toaletka. "Toaletka z lustrem i lampkami robiona na zamówienie, z najwyższej jakości materiałów" - tak reklamuje produkt. Aby wejść w posiadanie tego produktu, należy przygotować aż 15 tysięcy złotych. Póki co, nie znalazł się chętny.

Julia Wieniawa mieszka w luksusowym apartamencie. Niedawno wyremontowała salon

Julia Wieniawa w 2020 roku kupiła kolejny apartament w Warszawie. Przez długi czas remontowała wnętrza. Ostatnio jednak stwierdziła, że to najwyższy czas na zmiany. Salon przeszedł kompletną metamorfozę. W pomieszczeniu pojawiła się nowa, ogromna zielona sofa, a także komoda w stylu vintage. Nie mogło zabraknąć dużej ilości roślin. "Charakter salonu zachowany jest w klimacie lat 70. Większość mebli to vintage perełki, lub unikatowe elementy robione na zamówienie - stwierdziła Julia Wieniawa na profilu na Instagramie. Z chęcią pochwaliła się również efektem końcowym. Więcej zdjęć mieszkania Julii Wieniawy znajdziesz w galerii u góry strony. ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa skorzystała z postarzającego filtra. Nie była zachwycona. Już planuje botoks