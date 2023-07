Aleksander Sikora to jeden z prowadzących formatu "Pytanie na śniadanie". Prezenter wita widzów TVP o poranku, przeważnie w towarzystwie prezenterki Małgorzaty Tomaszewskiej. W programie na żywo łatwo o wpadkę, co zauważył sam prowadzący. Co ostatnio miało miejsce w śniadaniówce? Gościni musiała szybko zareagować.

Aleksander Sikora pomylił dane gościni. To nie jego wina?

Prowadzenie śniadaniówki to praca wielozadaniowa. Trzeba być czujnym na wszystko ze względu na to, że program jest transmitowany na żywo. Wpadki zdarzają się wielu doświadczonym prezenterom, w tym Sikorze. "Magister Anna Sarosiak, biolog molekularny. Pracę doktorancką realizuje w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Tematem pracy jest wykorzystanie dania pręgowanego do badania niedosłuchu o podłożu genetycznym" - tak zapowiedział gościnię dziennikarz. Ta od razu zareagowała. Zaczęła kręcić głową i powiedziała: "Chyba nie". Okazało się, że kobieta zupełnie inaczej się nazywa i ma inny tytuł naukowy. W rzeczywistości gościnią była doktor Justyna Zmorzyńska.

Nie zgadza się? No, to za chwilę porozmawiamy sobie z naszą redakcją - odparł Sikora.

Aleksander Sikora wykazał się dystansem do siebie

"Takie chochliki czasami zdarzają się na antenie. To normalne w pracy w telewizji na żywo" - mówił prezenter, przepraszając gościnię za nieporozumienie. Wpadki w śniadaniówkach często mają miejsce. Nie tylko w "Pytaniu na Śniadanie", ale także w konkurencyjnym formacie "Dzień dobry TVN". Kadry z ostatniego wydania programu TVP możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.