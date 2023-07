Liz Mitchell to wokalistka kultowego zespołu Boney M. Artystka gra pierwsze skrzypce w jego wielu hitach i możną ją usłyszeć na każdej płycie formacji. Piosenkarka dziś ma 71 lat i mieszka w Wielkiej Brytanii. Po odejściu z grupy rozwinęła solową karierę, choć dziś często zdarza jej się koncertować w składzie Boney M. Jak donosi portal Daily Mail, Mitchell miała niedawno wypadek samochodowy.

Gwiazda Boney M. miała wypadek. Samochód Liz Mitchell wjechał w rów

Do zdarzenia doszło pod koniec pierwszej połowy lipca na autostradzie A47 w Thorney Toll. Jak podał Daily Mail, 71-letnia piosenkarka zjechała do rowu, który znajdował się na niebezpiecznym odcinku trasy. W aucie towarzyszył jej mężczyzna, który nie odniósł większych obrażeń. "W wypadku brał udział jeden samochód, który wjechał do rowu. Kierowczyni początkowo nie mogła wydostać się z pojazdu, ale koniec końców została wyciągnięta. Pasażerowi płci męskiej udało się wydostać samodzielnie. Na miejsce przybyli funkcjonariusze oraz ratownicy medyczni. Nie zgłoszono żadnych poważnych obrażeń. Około godziny 13.20 droga była już wolna" - czytamy wypowiedź rzecznika policji w Cambridgeshire.

Brat Liz Mitchell z Boney M. został skazany na dożywocie

Piosenkarka Boney M. była w drodze do więzienia, w którym przebywa jej brat. Khalid Rashad - znany także jako Burnell Mitchell - w 2016 roku został skazany na dożywocie po tym, jak wynajął płatnego zabójcę, aby ten zabił jego wroga w sporze o własność nad meczetem. Jak czytamy w Daily Mail, w jego mieszkaniu odnaleziono także materiały wybuchowe i amunicję.