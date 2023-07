Światowe media poinformowały ostatnio, że Sofia Vergara i Joe Manganiello się rozwodzą. Aktorzy byli małżeństwem przez siedem lat. Gwiazda "Współczesnej rodziny" ma trudną przeszłość. Jej pierwszy sformalizowany związek był nieudany, później również nie miała szczęścia w miłości. Kolumbijka przeżyła też rodzinną tragedię oraz walkę z chorobą.

REKLAMA

Zobacz wideo Red Lipstick Monster o medycynie w Polsce. "Trzeba iść na wybory, to przywilej, a nie kara"

Sofia Vergara nie miała szczęścia w miłości. Jej partner został skazany za morderstwo

Sofia Vergara jest dziś jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających hollywoodzkich aktorek. Kolumbijka długo musiała jednak czekać na swoją szansę. Pierwsze sukcesy przyszły dopiero po trzydziestce. Wcześniej życie nie oszczędzało gwiazdy. Artystka po raz pierwszy wyszła za mąż, mając zaledwie 18 lat. Owocem małżeństwa artystki jest jej jedyny syn. Manolo Gonzalez przyszedł na świat w 1991 roku. Dwa lata później Vergara rozstała się z partnerem i została samodzielną mamą. Po rozwodzie życie uczuciowe aktorki również nie układało się najlepiej. Przez jakiś czas Kolumbijka spotykała się z Chrisem Paciello, członkiem włoskiej mafii. W 1999 roku mężczyzna trafił do więzienia za udział w morderstwie oraz napadzie na bank. Później gwiazda "Współczesnej rodziny" przeżyła jeszcze kilka bolesnych rozstań. Do najgłośniejszych należało to z Nickiem Loebem, amerykańskim biznesmenem. Para spotykała się przez cztery lata. Narzeczeni planowali też wspólne potomstwo, w związku z czym zdecydowali się na zamrożenie zarodków. Ekspartnerzy do dziś toczą sądowy spór o prawa do embrionów.

Sofia Vergara z synem 2016 r. Instagram.com/ Sofia Vergara/ Screen

Rodzinne tragedie i walka z chorobą. Sofia Vergara wiele przeszła

Nieudane związki to nie jedyne przykre doświadczenia aktorki. W 1998 roku Sofia Vergara przeżyła rodzinną tragedię. Jej starszy brat został zastrzelony na ulicy rodzinnego miasta. Napastnicy usiłowali porwać mężczyznę dla okupu, gdyż rodzina gwiazdy była zamożna. W wyniku dramatycznych wydarzeń artystka postanowiła sprowadzić matkę, siostrę oraz młodszego brata do Stanów Zjednoczonych. To jednak nie koniec nieszczęść w życiu aktorki. Śmierć Rafaela mocno odbiła się na kondycji psychicznej całej rodziny. Julio, młodszy brat Vergary, uzależnił się od narkotyków, z którymi zmagał się dziesięć lat. Nałóg sprawił, że mężczyzna popadł w konflikt z prawem. W 2011 roku został deportowany przez amerykański wymiar sprawiedliwości.

Sofia Vergara opublikowała zdjęcie w stroju kąpielowym. Ma powód do radości

Sofia Vergara musiała stoczyć też walkę z chorobą. Kiedy miała 28 lat, zdiagnozowano u niej nowotwór tarczycy. Na szczęście wykryto go dość wcześnie, dzięki czemu radioterapia i operacja zakończyły się sukcesem. Gwiazda do dziś przyjmuje jednak leki. Artystka aktywnie zaangażowała się w kampanie podnoszące świadomość społeczną na temat chorób tarczycy i ich profilaktyki.