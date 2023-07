Aktualna koncesja Power TV obowiązuje do 7 października 2023 roku. Grupa MWE wystąpiła o jej przedłużenie. W takich przypadkach KRRiT często przeprowadza monitoring stacji. W trakcie tych działań wyszło na jaw, że na antenie Power TV wyemitowany został teledysk zespołu Weekend do piosenki "Wypijemy Popłyniemy". Klip został pokazany w porze chronionej, czyli przed 20:00 z oznaczeniem wiekowym od 12 lat.

Power TV ukarane przez szefa KRRiT

Przeprowadzający analizę programu Power TV dopatrzyli się, że w teledysku promowano napoje alkoholowe. "Ponury tydzień wreszcie kończy się. Szybko go zapomnisz, zniknie jak zły sen. We are the champions, kiedy rządzi szkło. Musi być przepięknie, z nami będzie moc. Dziś każda droga ma na końcu bar. Dziś damy ognia na bank. Wypijemy popłyniemy dzisiaj aż do dna. Ta impreza nie ma końca, o la la. Zakłócimy nocną ciszę niech nas kopnie prąd. W górę serca nocna zmiana daje głos" - śpiewa wokalista grupy Weekend. W naszej galerii na górze strony znajdziecie więcej zdjęć z koncertów zespołu.

Podczas teledysku widać mężczyzn poruszających się samochodem i oglądających zdjęcia kobiet w magazynie "Playboy". Jeden z nich pije szampana, natomiast inni alkohol z piersiówki. Widoczne są też nagrania z imprezy, podczas której uczestnicy spożywają trunki z papierowych kubków. "Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie można reklamować napojów alkoholowych w taki sposób, żeby kojarzyły się z atrakcyjnością seksualną, relaksem i wypoczynkiem. Dodatkowo w telewizji reklamować można tylko piwo i to tylko między 20:00 a 6:00" - poinformowały Wirtualne Media.

Power TV nie zamierza dyskutować z decyzją KRRiT

Po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania przewodniczący KRRiT zdecydował się nałożyć na nadawcę Power TV karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych. Pismo o ukaraniu trafiło już do nadawcy. Michał Winnicki z Power TV nie zamierza dyskutować z decyzją szefa KRRiT. Poinformował Wirtualne Media, że nie zdecydował jeszcze, czy stacja odwoła się od kary.

