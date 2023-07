Alicja Bachleda-Curuś zauroczyła Polskę rolą Zosi Horeszkówny w filmie Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz" z 1999 roku. Miała wtedy zaledwie 16 lat. Co ciekawe, nie był to jej debiut przed kamerą. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w etiudzie Borysa Lankosza. Alicja ma nie tylko talent aktorski, ale także wokalny i już jako dziecko wygrywała polskie festiwale piosenki dziecięcej. Karierę tak naprawdę zaczęła już jako kilkuletnia dziewczynka. W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie aktorki z lat 90. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała.

Alicja Bachleda-Curuś w programie "Ziarno". Tak wyglądała w latach 90.

Na profilu @Telenostalgia na Instagramie pojawiło się zdjęcie Alicji Bachledy-Curuś z 1998 roku. Aktorka właśnie w tym czasie zagrała w filmie "Pan Tadeusz" i zaczęła być powszechnie znana. Do roli Zosi pokonała sporą konkurencję, bo na casting zgłosiło się półtora tysiąca kandydatek. Fotografia udostępniona w sieci jest ujęciem z popularnego programu dla dzieci "Ziarno". Pamiętacie ten format? Katolicki program dla dzieci i ich rodziców emitowany był w Telewizji Polskiej od 1990 roku, a jego pomysłodawcą i prowadzącym był ksiądz Wojciech Drozdowicz.

Fragmenty odcinka z Alicją można znaleźć w serwisie YouTube. Skromna 16-latka podkreśliła, że po roli Zosi w filmie Wajdy dostaje list z gratulacjami. Zdradziła też, że jej idolką jest Celine Dion i podziwia ją za fenomenalny głos. Alicja zdradziła też, że przeczytała "Pana Tadeusza" ponieważ był lekturą szkolną. "Szczerze mówiąc, za pierwszym razem przeczytałam to z przymusu. Natomiast jak zaczęliśmy już przerabiać tę epopeję z panią od polskiego, to bardzo mi się spodobała" - podkreśliła aktorka.

Alicja Bachleda-Curuś niedawno świętowała 40. urodziny. "Co to był za tydzień!"

Alicja Bachleda-Curuś 12 maja skończyła 40 lat. Aktorka miała podwójną okazję do świętowania, bo skończyła kolejną szkołę w Ameryce, gdzie na co dzień mieszka. W przeszłości studiowała iberystykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Alicja Bachleda-Curuś studiowała także psychologię i historię sztuki na Uniwersytecie Kalifornijskim. Aktorka ukończyła też Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku, więc nie można odmówić jej ambicji. Urodzinowy czas obfitował więc w dużo atrakcji. "Co to był za tydzień! (Potrzebowałem trochę czasu, żeby to wszystko zrozumieć! ) Moje zakończenie szkoły, niespodzianka wizyta mojej serdecznej przyjaciółki z Polski i bardzo wyjątkowe urodziny wypełnione wspaniałymi kobietami! Mam dużo szczęścia!" - napisała na Instagramie. Więcej przeczytasz tutaj.