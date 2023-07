Klaudia Halejcio broni Nosowskiej. Zwróciła się do Caroline Derpienski

Klaudia Halejcio skomentowała ostatnie poczynania Katarzyny Nosowskiej. Jej filmiki będące parodią zachowania Derpienski cieszą się ogromną popularnością. Caroline nie spodobała się twórczość wokalistki i w związku z tym wydała następujące oświadczenie: "Zamierzam dochodzić przeprosin i zadośćuczynienia w formie rekompensaty pieniężnej w kwocie 50 mln zł z przeznaczeniem na wskazany przeze mnie cel społeczny". Halejcio stanęła w obronie autorki nagrania.

Klaudia Halejcio jest za Nosowską. Zarzuca Derpienski jedną rzecz

Aktorka słynie z humorystycznych nagrań w sieci, w których parodiuje pewne zachowania czy osoby. Jak najbardziej przypadł jej do gustu ostatni z ruchów Nosowskiej. "To jest kwestia tego, że nie masz dystansu. Mnie by to nigdy nie zabolało" - wyznała Halejcio w rozmowie z "Faktem". Halejcio była wyraźnie rozbawiona filmikiem. "To było śmieszne. Biorąc udział w kabarecie, bardzo dużo osób naśladujemy i uwypuklamy pewne cechy. Tak samo w moich filmikach. Nie podburzam konkretnej osoby, ale pokazuję pewne kobiety, relacje damsko-męskie, które nie zawsze dotyczą nas" - dodała.

Klaudia Halejcio uważa, że filmik Nosowskiej nie był w pełni odzwierciedleniem zachowania Derpienski

"Tutaj wydaje mi się, że też nie było w 100 proc. tej Caroline. Nosowska ma coś takiego, że ma niesamowitą intuicję i jest taka prawdziwa. Ja ją odbieram jako kobietę z sercem na dłoni i ona nigdy nie chciałaby zrobić komuś personalnie jakiejś krzywdy lub coś złego uwypuklić" - wyznała aktorka. Ponadto postanowiła zaapelować: "Polecam więcej dystansu! Mnie się to bardzo podobało. Ja ją kocham!". Kadry z filmiku Nosowskiej znajdziecie w naszej galerii.