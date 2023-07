Amerykańskie media donoszą, że Sofia Vergara po siedmiu latach małżeństwa się rozwodzi. Informację o rozstaniu aktorki z Joe Manganiello podał portal Page Six. Para wydała specjalne oświadczenie do mediów. Aktorka, której ogromną popularność przyniosła rola w serialu "Współczesna rodzina" przebywa obecnie we Włoszech.

Vergara i Manganiello podjęli decyzję o rozwodzie. Zapewniają o wzajemnej miłości i trosce

Sofia Vergara i Joe Manganiello wydali oświadczenie, które zostało opublikowane na portalu Page Six. Małżonkowie mówią o rozwodzie, jednocześnie zapewniają o miłości i trosce. Proszą także o poszanowanie ich prywatności w tym trudnym dla nich czasie.

Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwoje ludzi, którzy bardzo się kochają i troszczą się o siebie nawzajem, uprzejmie prosimy o poszanowanie naszej prywatności w tym czasie, gdy poruszamy się w tej nowej fazie naszego życia - czytamy w oświadczeniu pary, które przesłali do mediów.

Sofia Vergara wypoczywa we Włoszech. Zauważono, że nie ma na palcu obrączki

Dodajmy, że kolumbijska piękność przebywa obecnie we Włoszech. Relacjami ze swoich wakacji dzieli się na Instagramie. To właśnie w Europie świętowała 51. urodziny. Towarzyszyła jej grupa przyjaciół, ale nie było wśród nich Joe Manganiello. Amerykańskie media zauważyły także, że aktorka nie nosi już na palcu obrączki. Źródło portalu Page Six dodało, że małżonkowie od dłuższego czasu oddalali się od siebie. Ostatni raz byli widziani razem miesiąc temu. Wówczas Vergara odwiedziła męża w New Jersey, na planie jego nowej produkcji "Nonnas". Sofia Vergara i Joe Manganiello pobrali się w listopadzie 2015 roku na wystawnej ceremonii w Palm Beach. Na hucznym weselu bawiło się wówczas ponad 400 gości.

