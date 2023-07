O wypadku z 15 lipca 2023 roku w Krakowie wie już cała Polska. Syn gwiazdy programu "Królowe życia", który kierował pojazdem, miał zaledwie 24 lata. Żadnego z pasażerów auta nie udało się uratować. Wśród nich był Michał G., z którego rodzicami porozmawiał "Fakt". Wiemy, co uczestnik wypadku napisał do żony w ostatniej wiadomości.

Kolega Patryka napisał wiadomość do żony przed śmiercią

Michał G. znał się z synem Peretti od czasów szkolnych. Razem z kuzynem Olkiem jechali z Patrykiem autem. Co wiadomo o bracie Michała? "Mieszkał sam. Teraz jego dom stoi pusty. Stracił rodziców. W ubiegłym roku zmarła na raka jego mama, wcześniej odszedł tata. Jego 16-letni brat zginął w wypadku, gdy Olka nie było na świecie. Olek miał bardzo dużo: dom, mieszkanie, pracę, jeszcze się uczył, ale był sam, nie miał nawet dziewczyny" - czytamy w "Fakcie". O pierwszej w nocy w sobotę Michał wysłał do żony wiadomość, w której oznajmił, że wraca z kuzynem do domu. Powrót opóźniło niespodziewane spotkanie z synem Peretti, z którym według doniesień, nie byli zaprzyjaźnieni, jedynie się kolegowali. Spokrewnieni uczestnicy wypadku znaleźli się w jego aucie.

Nie wiemy, co się stało, dlaczego syn zdecydował się z nim spotkać i wsiąść z Olkiem do samochodu Patryka - mówią rodzice zmarłego.

Hakerzy włamali się na konto syna Peretti. Opublikowali skandaliczne nagrania

Michał G. miał jasne plany na przyszłość

"Chciał z żoną wybudować dom. Mieli już upatrzony projekt budynku. Cieszył się życiem razem ze swą ukochaną żoną i czerpał z życia, ile tylko się dało" - mówią rodzice Michała G. Zdjęcia dot. sprawy można znaleźć w naszej galerii.