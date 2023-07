Dariusz Gnatowski zmarł 20 października 2020 roku. Ostatnio w internecie pojawiło się zdjęcie jego grobu, który znajduje się na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Niektórzy fani czują się rozczarowani widokiem wiecznego spoczynku aktora znanego ze "Świata według Kiepskich", czemu dają teraz wyraz.

Grób Gnatowskiego trzy lata po jego śmierci. Wiemy, jak wygląda

Serialowy Boczek ze "Świata według Kiepskich" spoczął na krakowskim cmentarzu 3 listopada 2020 roku. Niedawno na instagramowym profilu "Zasłużyli na pamięć" pojawiło się kilka najnowszych zdjęć jego nagrobka. Dzięki nim wiemy, że aktor został pochowany w rodzinnym grobie. Na płycie znajdują się znicze i kwiaty, co świadczy o tym, że bliscy i fani o nim nie zapomnieli. Choć fani aktora mają pewne "ale" do aktualnego wyglądu grobu. "Byłem ostatnio na tym grobie. Trochę zaniedbany"; "Strasznie zniszczony jak na trzyletni nagrobek" - czytamy. Autor profilu, na którym znalazło się zdjęcie grobu Gnatowskiego, zauważył, że "nagrobek aktora nie ma trzech lat, a dużo więcej". "Gnatowski jest dochowany do innej osoby już pochowanej w 1994 roku".

Dariusz Gnatowski nie wiedział, że jest poważnie chory. "Uznał to za przeziębienie"

Nowe światło na śmierć Dariusza Gnatowskiego rzuciła swego czasu Anna Skowrońska, kierowniczka i współproducentka "Świata według Kiepskich", w książce poświęconej serialowi. Zdjęcia z niego znajdziesz w galerii na górze strony. "Tak wczesna i nagła śmierć Darka Gnatowskiego była dla całej ekipy totalnym zaskoczeniem. Ciężko znaleźć w sobie zgodę, kiedy ktoś umiera w sile wieku. Darek opuścił nas tuż przed zdjęciami do kolejnej sesji. Pamiętam, że przed samym pisaniem tej serii dzwoniłam do niego, ponieważ były pomysły na dwa odcinki z dużym udziałem Boczka. W żargonie mówimy, że były pisane na niego. Po jakimś czasie od tamtej rozmowy Darek zachorował. Poczuł się gorzej i nie zareagował w porę. Po prostu uznał to za przeziębienie. Za późno trafił do szpitala. Nie było już ratunku. Szok" - wyznała. Dariusz Gnatowski miał 59 lat. Przed śmiercią zmagał się z zapaleniem płuc, w wyniku którego wystąpiła u niego ciężka niewydolność oddechowa.

