Agnieszka Kaczorowska chętnie udziela się w mediach społecznościowych, między innymi na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami swoim codziennym życiem. Jakiś czas temu opublikowała zdjęcia wyremontowanego domu, w tym swojej łazienki, którą urządziła w naprawdę wyjątkowy sposób. Wnętrze jest niezwykle eleganckie.

Agnieszka Kaczorowska pokazuje łazienkę. Jest naprawdę elegancka

Agnieszka Kaczorowska remontowała i urządzała swój dom w czasie pandemii, co było związane z przymusem spędzania czasu we własnych czterech ścianach. Efektami wielotygodniowych prac nie omieszkała podzielić się z internautami. Na Instagramie opublikowała dwie fotografie, na których widać jak elegancką ma łazienkę. Pomieszczenie jest utrzymane w dwóch kolorach - beżowym i jasnobrązowym. Na ścianach są płytki imitujące wyglądem szare cegły i drewno, co daje bardzo minimalistyczny, ale i elegancki efekt. W łazience jest zarówno prysznic z brodzikiem, jak i tradycyjna wanna. Sama armatura jest ciemna, a do pomieszczenia prowadzą duże i przeszklone drzwi, co naprawdę pięknie wygląda. Agnieszka Kaczorowska przyznaje, że urządziła łazienkę (jak i cały dom) tak, jak marzyła i warto było cierpliwie czekać na efekty.

Agnieszka Kaczorowska pokazała łazienkę. Króluje w niej minimalizm

Dom Agnieszki Kaczorowskiej. Zaprezentowała też kuchnię, sypialnię i pokój córek

Na innych zdjęciach, które Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie widać inne pomieszczenia jej nowego domu - kuchnię, sypialnię, biuro, a nawet pokój jej córek, Emilki i Gabrysi. Kuchnia również jest utrzymana w odcieniach jasnego brązu, szarości i odrobiny czerni. Szafki są z kolei całkiem białe. W podobnej kolorystyce są urządzone też sypialnia, biuro i pokój dziecięcy. Ten ostatni jest też pełen dekoracji i zabawek w jasnych, pastelowych barwach, które naprawdę pięknie się prezentują w pomieszczeniu. Więcej zdjęć wnętrz domu aktorki znajdziecie w naszej galerii.