Patryk Jaki nic sobie nie zrobił jaka spadła na niego po tym, jak pojawił się na obradach Europarlamentu w dresowych spodniach. Ostatnio znów zaskoczył obserwatorów na Twitterze. Tym razem pokazał się obcisłej koszulce z wizerunkiem Władysława Jagiełły. W ten sposób prawicowy polityk celebrował rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Jakiego skrytykował Krzysztof Skiba, przypominając jego polityczną aktywność. Ten szybko się mu odgryzł.

REKLAMA

Zobacz wideo Gowin: Spuśćmy miłosierną zasłonę milczenia na wyliczenia Jakiego

Patryk Jaki w obciachowej koszulce z Jagiełłą. Skrytykował go Skiba

Stylizacja Patryka Jakiego raczej nie zdobyła uznania internautów. W komentarzach dominowały określenia, że to "szczyt kiczu" i "obciach". Swoje trzy grosze dorzucił także Krzysztof Skiba, który wypowiedział się na profilu Racjonalna Polska na Facebooku. Lider zespołu Big Cyc uznał, że Jaki celowo kreuje się na wielkiego patriotę, żeby odwrócić uwagę od swoich przewinień.

Pan Patryk Jaki kreuje się na wielkiego patriotę, bo liczy, że zaniedbania i korupcja w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, nie będą miały konsekwencji sądowych. Przypomnijmy, że kontrola NIK wykazała wielomilionowe nieprawidłowości w podległym mu urzędzie - napisał Krzysztof Skiba na Facebooku.

Pamiętacie dresowe spodnie Jakiego w europarlamencie? Patrzcie na to. Aż boli

Jaki ostro o Skibie: Nie oczekuję od osoby o intelekcie tego pana, aby coś głębiej analizował

Słowa Krzysztofa Skiby musiały poruszyć polityka PiS-u. Postanowił się do nich bowiem odnieść w trakcie rozmowy z Pudelkiem. Lidera Big Cyca nazwał lizusem Platformy Obywatelskiej i hejterem. Zaprzecza też, żeby zaistniały nieprawidłowości w resorcie, którym kierował. Co więcej, odniósł się też do kwestii wspomnianej koszulki. Podkreślił, że jest sportowa, ponieważ regularnie ćwiczy, a promowanie polskiej historii jest dla niego wartością.

Krzysztof Skiba jest znanym lizusem Platformy Obywatelskiej o intelekcie liścia w moim ogrodzie. Rzekome nieprawidłowości, o których wspomina, były fejkami. Resort wygrał już prawomocnie wszystkie te sprawy. Nie oczekuje jednak od osoby o intelekcie tego pana, aby coś głębiej analizował, skoro, jak widać, potrafi powielać tylko fejki z hejterskiego Soku z Buraka - powiedział Patryk Jaki.

Krzysztof Skiba Fot. KAPiF