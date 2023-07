Krzysztof Stanowski od dawna jest zakochany. Tak wygląda jego żona

Ostatnio jest znacznie głośniej o Krzysztofie Stanowskim, który jakiś czas temu we vlogu z serii "Dziennikarskie zero" podważył wiarygodność osiągnięć medialnych Natalii Janoszek. "Jest to kariera zmyślona, ale fantastycznie poprowadzona" - mówił, podpierając się zebranymi materiałami. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Gdy ta wysłała mu pozew, dziennikarz jej nie odpuścił i w ogóle się nie przejął. Wyjechał nawet do Indii, gdzie szukał ludzi, którzy słyszeliby o Polce. Zawodowo Stanowskiemu idzie świetnie, a jak układa się jego życie prywatne?

Krzysztof Stanowski jest żonaty. Jak wygląda jego ukochana?

Krzysztof Stanowski ma 40 lat. 14 lat temu ożenił się z Martą Sosnowską, dietetyczką. Małżonkowie doczekali się dwóch synów: Leona i Aleksandra. Dziennikarz od czasu do czasu publikuje na Instagramie rodzinne ujęcia. W maju wybrali się do Disneylandu, skąd Stanowski dodawał wiele zdjęć. Całej czwórce dopisywały humory, a internauci zachwycali się urodą Marty Sosnowskiej. "Ma pan piękną żonę", "Piękna rodzina. Miłego wypoczynku" - pisali.

Krzysztof Stanowski ma smykałkę do biznesów

Z tego, co możemy dowiedzieć się z Instagrama, małżonkowie uwielbiają świętować ważne dla nich wydarzenia. Kiedy dziennikarz obchodził 40. urodziny, wyjechali z żoną do Paryża. Był rejs łodzią, picie szampana z widokiem na wieżę Eiffla, a także niespodzianka w hotelu - w pokoju unosiły się czerwone balony w kształcie serca. Jesteście ciekawi, jak wyglądali wtedy zakochani? Zdjęcia Krzysztofa Stanowskiego i jego bliskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.