Ariana Grande zaczęła spotykać się z przedsiębiorcą Daltonem Gomezem w 2020 roku. Początkowo ta relacja stanowiła tajemnicę. Finalnie agent luksusowych nieruchomości skradł serce wokalistki i stanął z nią na ślubnym kobiercu rok później. Uroczystość była bardzo skromna. Niedługo po niej pojawiły się pierwsze plotki o kłótniach w związku znanej pary. Dziś wiemy, że małżonkowie nie będą żyli długo i szczęśliwie razem.

Ariana Grande rozwodzi się. Brak obrączki nie był mylącym sygnałem

Ślub pary był kameralną uroczystością. Początkowo fani myśleli, że Grande będzie z Gomezem już na zawsze, jednak rzeczywistość okazała się inna. "Mieli już problemy przed styczniem, ale wciąż chcą pozostać najlepszymi przyjaciółmi" - donosi znajomy pary w rozmowie z Page Six. Byli partnerzy mają pozostawać w przyjaznych stosunkach. Wokalistka już kilka razy była zauważana bez pierścionka zaręczynowego na palcu. Ponadto na Page Six czytamy, że Gomez chciał ratować małżeństwo, o czym świadczy jego przyjazd do Londynu, gdzie Grande pracowała nad musicalem. Finalnie nie udało się uratować związku. Według zagranicznego portalu byłych partnerów czeka rozwód. Zdjęcia byłej pary możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Ariana Grande w towarzystwie innych mężczyzn

W Londynie podczas finału Wimbledonu przyłapano wokalistkę siedzącą na widowni razem z Andrew Garfieldem, Tomem Hiddlestonem i Jonathanem Baileyem. Po zdjęciach możemy zauważyć, że Grande była wyraźnie zadowolona. Fani zastanawiają się, czy ich idolka jest związana z którymś z zauważonych mężczyzn. Jak myślicie?