Rafał Maślak zasłynął po tym, jak został pierwszym Misterem Polski. Od tego czasu pracuje jako model, próbuje sił w aktorstwie oraz aktywnie działa w mediach społecznościowych. W 2018 roku ożenił się ze swoją partnerką Kamilą. Małżeństwo właśnie wybrało się na długo wyczekiwane wakacje ze znajomymi. Już pierwsze dni skrupulatnie relacjonują w sieci. Jest się czym zachwycać.

Rafał Maślak pojechał na wakacje. To, co zastał na miejscu zwala z nóg

Tym razem Maślakowie wybrali popularny kierunek turystyczny i polecieli na Kretę. Wygląda na to, że zrezygnowali z pobytu w hotelu i zdecydowali się na wynajem domu. To, co zastali na miejscu przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Willa okazała się być prawdziwym pałacem. Co ciekawe, celebryta zapewnia, że cena była korzystna. "Wynajęliśmy wille wcześniej na popularnej platformie internetowej. Ze znajomymi zastanawialiśmy się, czy zdjęcia oddadzą to, co jest na miejscu. (...) Wynajęliśmy to w bardzo atrakcyjnej cenie, ale to, co zobaczyliśmy. (...) Jesteśmy bardzo zaskoczeni" - opowiadał.

Rafał Maślak wypoczywa w luksusie. W pałacu jest nawet winda

Na zapowiedziach się nie skończyło. Krótko po tym na Instagramie pojawiło się nagranie obrazujące willę. Posiadłość jest ogromna. Dwupoziomowy dom jest pięknie wykończony. Z zewnątrz dominują jasne barwy. Na ogrodzie znajduje się też basen oraz specjalne miejsce na grilla i do przygotowywania posiłków.

W środku jest jeszcze lepiej. Wnętrza urządzone są rodem z królewskiego pałacu. Już na wejściu możemy zobaczyć spektakularne schody prowadzące na drugi poziom. Oprócz tego wczasowicze mają też do dyspozycji windę oraz prywatną siłownię. Pokoje są równie eleganckie. Dominują w nich białe meble z dodatkami złota i marmuru.

Wygląda na to, że internauci są równie zachwyceni. Na komentarze pod postem nie trzeba było długo czekać. Posypały się same miłe słowa. "Prosimy później o namiary na miejsce. Udanego wypoczynku!", "Wygrać życie", "Jest ekstra", "Bajka", "Szczęka mi opadła" - pisali. Więcej zdjęć z willi możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

