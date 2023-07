Joanna Krupa zmyła tapetę i pokazała się fanom. "Proszę o więcej w takim wydaniu no make-up"

Gwiazdy coraz chętniej stawiają na bardziej naturalny wizerunek. Zofia Zborowska, Aleksandra Żebrowska czy Ela Romanowska chętnie chodzą bez makijażu. Do tej grupy należy też Joanna Koroniewska, która jednak często musi mierzyć się z hejtem, bowiem nie wszystkim przypada do gustu to, w jakim wydaniu chce się pokazywać fanom. Teraz na taki krok odważyła się Joanna Krupa.

Joanna Krupa bez makijażu. Posypały się komplementy

Krupa na co dzień nosi makijaż, często maluje usta i oczy oraz lubi mocniej podkreślone rzęsy. Tym razem możemy zobaczyć, jak się prezentuje w naturalnej odsłonie. Modelka przebywa we Włoszech, skąd dodała nagranie z córką. Niedawno wstały, a Krupa zrelacjonowała na Instagramie, jak wyglądają ich poranki za granicą. Jurorka "Top Model" przywitała się z obserwatorami słowami "Dzień dobry". Następnie podbiegła do niej Asha, którą spytała, co chce robić. Mama próbowała się z nią porozumieć po polsku, jednak szybko przeszła na język angielski, bo jak widać, dziewczynka znacznie lepiej sobie z nim radzi.

Internauci nie ukrywają, że są zachwyceni takim wizerunkiem Joanny Krupy. W komentarzach posypały się komplementy. "Proszę o więcej w takim wydaniu no make-up", "Jesteś przepiękna bez makijażu", "Naturalnie piękna" - piszą fani. Tak jak wspomnieliśmy, Krupa to kolejna kobieta związana z show-biznesem, która pokazała się bez tzw. tapety. Jak bez makijażu wygląda Edyta Pazura? A w jakim stanie jest tak naprawdę cera Katarzyny Cichopek? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.