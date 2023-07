Maria Sadowska wiele lat mieszkała w kawalerce, znajdującej się nieopodal Sejmu. Nie raz marzyła o zmianie lokum, jednak nie mogła sobie na to pozwolić ze względów finansowych. Wszystko zmieniło się po tym, gdy rozpoczęła pracę jako jurorka w popularnym programie "The Voice of Poland". Dziś celebrytka mieszka na warszawskim Powiślu, w mieszkaniu, który niegdyś zajmowała Irena Kwiatkowska, fenomenalna aktorka kabaretowa.

Maria Sadowska pokazała salon. Co za kolory!

Trzeba przyznać, że w mieszkaniu Marii Sadowskiej mimo pięknej historii, dominuje raczej nowoczesny klimat. Wnętrza są bardzo gustowne i przytulne. Panuje w nich istne szaleństwo kolorów. Nie brakuje też bujnej i egzotycznej roślinności.

Główne miejsce w salonie należy do olbrzymiej turkusowej kanapy. Obok sofy znajdują się książki, instrumenty oraz projektor, który pozwala na oglądanie ulubionych filmów na wielkim ekranie. "Niewielu z was o tym wie, ale moją wielką pasją jest design i urządzanie wnętrz. Jak widzicie, moje wnętrza są dość szalone i dalekie od beżowego standardu, kocham mocne kolory i ryzykowne połączenia" - napisała na Instagramie.

Internauci byli pod ogromnym wrażeniem wystroju wnętrza. W komentarzach nie kryli zachwytu. Posypały się same komplementy. "Wow sztos", "Bardzo ładnie, podoba mi się!", "Piękne to wszystko jest!" - zachwalali. Więcej zdjęć z salonu celebrytki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Maria Sadowska urządziła się w mieszkaniu po Irenie Kwiatkowskiej. "To jest ta sama kuchnia, to samo okno"

Jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" Maria Sadowska wyznała, że gdy po raz pierwszy oglądała mieszkanie, to od razu wyczuła w nim ducha legendy kina, a przede wszystkim unoszącą się w nim pozytywną energię. "Znalazłam takie piękne zdjęcie, gdzie Irena stoi przy kuchni, trzyma w ręku dwa talerze i widać bardzo dokładnie, że to jest ta sama kuchnia, to samo okno. Moi goście jak do mnie przychodzą, to sobie w tym miejscu robią takie samo zdjęcie jak Irena Kwiatkowska. Lubię tam stać w oknie" - opowiadała wówczas.

