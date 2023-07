Olivier Janiak to jedna z największych gwiazd stacji TVN. Choć widzowie znają go właśnie pod takim imieniem, to nie jest tajemnicą, że prezenter w dowodzie ma wpisane zupełnie inne. Tak naprawdę nazywa się Piotr Michał Janiak. Teraz w najnowszym poście nawiązał do tej zmiany i podzielił się z fanami historią swojej przyjaźni z kolegą, z którym poznał się ponad 30 lat temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się stało?

Olivier Janiak na starych zdjęciach. Wspomina dawne czasy

Prezenter opublikował serię zdjęć zrobionych na początku lat 90. Widzimy, że już wtedy włosy były jego atutem. Janiak nosił dłuższą fryzurę w ciemnym kolorze. Teraz jest wzorem elegancji, ale w przeszłości stawiał na luźniejszy styl, możemy zobaczyć go nawet w dresie. Ostatnie ujęcie pochodzi z obecnych czasów. Towarzyszy mu przyjaciel.

Taką historią chciałem się z wami podzielić, zdjęciem i wspomnieniem, 1991 rok może 92 i pierwsza fota to znajomi z RFN, moje LO w Krotoszynie współpracowało ze szkołą w Dierdorf, jeździliśmy na wymianę sportową, zawody, wspólne obozy lekkoatletyczne. Druga fota to obóz we Francji, trenowaliśmy skok wzwyż. Markus, ten blondyn, gościł mnie u swoich rodziców w domu, ja go w swoim. Ta dziewczyna to Nicola, a gościu po lewej to Christian. Są razem od tamtych lat - zaczął.

Następnie dodał, że z Markusem w pewnym momencie kontakt się urwał. Udało im się jednak odnowić znajomość. Okazało się, że dawny przyjaciel rozpoznał go w telewizji. Przy okazji prowadzący "Co za tydzień" nawiązał do swojego pierwszego imienia. "Po 15 latach dostałem maila od Markusa z zapytaniem: "czy ja to ja?". Skacząc po kanałach na satelicie, przez trzy sekundy zobaczył moją twarz, a potem w tyłówce nazwisko Janiak. Imię mu się nie zgadzało. Przed laty wołali na mnie Piotr. Ale ja to ja. Zawsze ten sam chłopak" - kontynuował prezenter. Od tego momentu utrzymują regularny kontakt.

Kim jest Dorota Kapusta i Joanna Klepko? Prawdziwe imiona i nazwiska gwiazd

Dlaczego Janiak zaczął się przedstawiać inaczej? Wszystko stało się na studiach, gdzie było pięciu mężczyzn noszących to samo imię, co utrudniało komunikację w grupie. Koleżanka Piotra Janiaka znalazła sposób, by ułatwić sytuację. Uznała, że idealnie do niego pasuje Olivier i tak wpisała mu na plakietce. Tak się przyjęło, że do tej pory jest znany pod tym pseudonimem. Zdjęcia prezentera, także z synami i żoną, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Oliwier Janiak. fot. KAPIF