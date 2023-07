Katarzyna Cichopek to jedna z gwiazd TVP. Na co dzień możemy zobaczyć ją w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie towarzyszy jej ukochany Maciej Kurzajewski. Praca w śniadaniówce to tylko jedno z wielu zajęć aktorki. Co pewien czas Cichopek musi odreagować zabieganą rzeczywistość. Ostatnio odwiedziła w tym celu strzelnicę.

Katarzyna Cichopek na strzelnicy. Nawet z bronią wygląda kobieco

Gwiazda TVP z pewnością nie narzeka na brak atrakcji w czasie wolnym. Prezenterka pokazała nam się ostatnio w innym świetle, niż zazwyczaj. Wszystko udokumentowała na Instagramie. Założyła kwiecistą koszulę i klapki, a następnie odwiedziła w tej stylizacji warszawską strzelnicę. Zdecydowanie zaskoczyła fanów umiejętnością strzelania z broni. Kto się spodziewał, że prezenterka ma tego typu zainteresowania. Z jednej strony Cichopek pokazała groźną stronę, a z drugiej była tak samo kobieca jak zawsze. Miała ponadto na sobie różowe słuchawki. Trzeba przyznać, że to nietypowy strój (i co ważniejsze, nieodpowiedni) jak na strzelnicę, ale charakterystyczny dla Katarzyny Cichopek.

Katarzyna Cichopek na co dzień

Cichopek na planie "M jak miłość". "Jakie tajemnice skrywają brudne spodnie?"

Na instagramowym profilu prezenterki możemy zauważyć mnóstwo ujęć z planu śniadaniówki, a także mamy okazję podejrzeć jej codzienne stylizacje. Widać, że Cichopek uwielbia kwieciste sukienki i wyraziste barwy. Dobrze się czuję w kobiecych strojach i otwarcie o tym mówi. Tym bardziej wiele osób zdziwiło się, kiedy ujrzało celebrytkę na strzelnicy. Chcecie zobaczyć więcej stylizacji Cichopek? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.