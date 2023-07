Katarzyna Zielińska od lat gości w sercach wielu widzów. Rola w serialu "Barwy szczęścia", czy filmach takich jak: "Listy do M" lub "Och Karol 2" zapisały się w pamięci Polaków na zawsze. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć poczynania celebrytki w roli prowadzącej Telekamer. Oprócz tego gwiazda prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych. Tym razem Katarzyna Zielińska pokazała się w sieci w nieco innej odsłonie. Pasuje jej inny kolor włosów? Zdania internatów są podzielone.

Zobacz wideo Katarzyna Zielińska o Julii Wieniawie: "To jest już inne pokolenie"

Katarzyna Zielińska zaszalała z fryzurą. Rude włosy odeszły w zapomnienie

Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Zielińska w pełni poczuła wakacje i postawiła na lekkie zmiany w wyglądzie. Aktorka udała się do fryzjera i zmieniła kolor włosów. Zamiast ognistej burzy loków na jej głowie zagościł kasztanowy odcień brązu.

Efektami metamorfozy celebrytka podzieliła się na Instagramie. Dodała kilka ujęć, na których możemy się dokładnie przyjrzeć, jak wygląda w nowej odsłonie. "Takie małe szaleństwo na wakajki. Wróciłam do swojego koloru. Fajnie? Czy jednak rudy?" - napisała.

Magda Gessler pokazała się w nowej fryzurze. Trudno ją poznać. "Gdzie pani cudne loki?"

Katarzyna Zielińska zaskoczyła fryzurą. Internauci kręcą nosem. "W rudym jest ten ogień i iskra w oku"

Internauci okazali się niezawodni i w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. Wygląda na to, że metamorfoza nie wszystkim przypadła do gustu. Fani podzielili się na dwa obozy. Jedni pieją z zachwytu i nie szczędzą miłych słów. "Pani Kasiu jest pięknie!", "Ładnemu we wszystkim ładnie" - piszą. Z kolei druga grupa nie ma żadnych wątpliwości. Jednomyślnie twierdzi, że rudy kolor włosów był zdecydowanie lepszy. "Ładnie w tym kolorze, ale lepszy rudy", "W rudym jest ten ogień i iskra w oku", "Rudy jest the best", "Pięknie, ale rudy należy do ciebie" - komentują. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć Katarzyny Zielińskiej w nowym kolorze włosów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Zielińska zmieniła kolor włosów fot. Instagram/@katarzynazielinska